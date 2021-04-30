拜登百日新政媲美罗斯福？

来源：香港01

01观点

周四（4月29日）为美国总统拜登上任第100日。在疫情、经济危机和国内族群撕裂交困下，拜登面对的难题堪比上世纪30年代罗斯福时期的宏观环境，但其“先安内、后攘外”的施政眼光，多项大刀阔斧的改革，成功为他保住逾半支持度。惟试用期的成绩表只有参考作用，如何触及烫手的外交议题，缓解前朝留下的社会分裂，是拜登接下来必须解答的问题。

自上世纪30年代罗斯福主政时期起，美媒渐见喜用“百日新政”作为包装和评价新任总统。虽说单靠首100日来衡量日后的表现，未免有欠公允和客观，但无疑对未来三年多的施政有一定启示。《外交政策》的Michael Hirsh便将拜登与罗斯福相提并论，指出两人同是国家陷于危难时登场的领袖。罗斯福须处理华尔街闪崩和欧亚的军国主义崛起，拜登则面对百年一遇的新冠疫情、经济崩盘和社会严重对立等烦恼，难度或许不下于前人。

大额财政支援 加税分配资源

拜登作为美国史上年纪最大的总统，一些人或以为他只会因循奥巴马前朝施政，但上任百日以来其行动效率也不见得逊色。拜登至今已签署了至少50项行政命令，个中逾半推翻了前朝政策，如重新加入巴黎气候协定、暂定兴建美墨边境围墙，以及穆斯林旅游禁令等。虽说拜登亦直言不讳地说其“没有制定新法律，而是消除错误的政策”，但拜登首两周签署的行政命令数目，历史上亦仅有罗斯福可以相题并论。

要数到拜登最受欢迎的政策，莫过于是其防疫和基建计划。在拜登牵綫下，美国参众两院于3月11日通过新冠疫情救济计划，其就业机会和扶贫规模可以堪比罗斯福的“新政”。而拜登优胜之处，是此时民主党于参议院并无明显优势，可见拜登推行新政的难度比罗斯福更高。此外，拜登政府也订出要在首100日完成为民众接种1亿剂疫苗的目标，结果亦只需要58日便能达成，其后的2亿剂目标亦较预定时间提早一周完成，故在民调中可见愈来愈多美国人相信疫情最坏时刻已过。近日美国政府宣布完成接种疫苗者可除戴相见，对于民众而言肯定亦是喜讯。

在政府开支激增时，拜登亦欲藉此改革税制，以加强政府第二分配的职能。除了打算提高企业税外，华府亦欲增加个人和资本所得税的最高边税率，前者由现时的37%增至39.6%，后者则由两成大增至39.6%，以便将所得资源再投放至“美国家庭计划”（American Families Plan）里的儿童照顾和医疗开支。尽管已有共和党议员表明会群起反对，但也不失为是经济分配正义的起步点。 当疫情暴露经济及社会破败不堪时，政府诚然需要大刀阔斧改革，而非再小修小补，因循守旧。

百日新政只是试用期成绩表

拜登的百日新政主要是着眼于国内问题，外交政策可谓仍属起步阶段。拜登虽已落实于9月11日从阿富汗撤军，以及承认气候变化的重要性，但伊朗问题目前仍未见伸出橄榄枝，或直接撤回经济制裁，利诱对方重回核武谈判桌。反而伊朗更因与以色列的关系交恶而要加快发展核武，使至中东局势诡变难料。在移民政策上，拜登政府也是举旗不定。自拜登扭转特朗普强硬的移民政策后，美墨边境的移民数目急剧上升，迫得华府须打开紧急庇护，收容未成年移民。拜登曾承诺会增加今年难民配额，然而在海量移民的现实压力下，华府早前亦撤回6.2万配额的想法，并决定维持前朝政府1.5万人的水平，结果惹来党内自由派炮轰背信弃义。

拜登的支持度迄今仍徘徊在53%，略优于特朗普同期的4成，但如何收执前人种下的社会撕裂和对立才是拜登的试金石。据民调显示，目前仅有36%美国人认为国家朝着正确方向前进，数字即使较1月时略有寸进，但也有56%和82%受访者认为美国走上错误道路和正在分裂。诚然拜登在处理疫情和振兴经济上赢得民心，但这都仅是触及两党争议较少的议题，使其“百日新政”的开局不俗。但蜜月期过后，拜登终要面对两党恶斗、中美和美俄关系、以至枪管等烫手山芋，故“百日新政”只是试用期的成续表。距离2022年的中期选举只余下一年半，拜登能否以民主选举作为推动力，把握时间再加把劲？