赵婷获奖在两岸都遇冷的吊诡

来源：旺报

旺报社评

出生于北京、成长于美国的赵婷，继李安之后成为第二位夺得奥斯卡奖的华人导演，对华人社会而言，本是一件可喜可贺之事，但吊诡的是，两岸舆论似乎都冷淡待之，尤其大陆几乎不见报道。除政治与情感因素外，站在华人立场，背后还有更需要深究的问题。

批判大陆被贴上辱华标签

根据惯例和经验，赵婷夺得奥斯卡奖，理应成为两岸以及海外华人社会热议的话题。她不久前夺得金球奖最佳导演，包括官媒在内的大陆主流舆论一度以“华人骄傲”热捧。但随着她在2013年批评大陆社会的言词被网民挖出，很快被贴上“辱华”标签，随即被冷藏至今，连同其获奖影片也迟迟未在大陆上映。

赵婷14岁就远赴重洋开启新生活，和她优渥的家庭背景不无关系，衣食无忧的环境让她有机会受到良好教育，因而拥有更多独立思考与判断的能力，进而有能力对当时的大陆社会产生批判性思考。不可否认，在赵婷童年生活的1990年代，大陆的确是一个“野蛮生长”的社会，种种负面认知令她在融入西方社会后，重新建立一套自己的价值体系，同时对后来20年大陆社会的发展与进步产生疏离感。

但这不能构成以“辱华”标签化赵婷的理由。一方面，赵婷当时受访的争议言论很快从网络撤下，相信是来自她本人的要求，另一方面，赵婷在奥斯卡颁奖礼上，特别用中文讲出“人之初性本善”，很明显是在回应外界对她的质疑：一是表达其不忘中华文化之本，二是强调自己仍保有良善之心，希望攻击到此为止。

如果连这样的表态，都无法令大陆理性、坦然视之，将会是一个严重的错误讯号，让包括台湾在内的海外华人乃至国际社会，对大陆产生更大的心理隔阂。难道一定要让赵婷高喊“厉害了我的国”或者“我是中国人我骄傲”才行吗？令人遗憾的是，这种氛围近几年在大陆民族主义网络民粹助推下，不仅主流民意出现偏差，甚至影响官方政策层面的操作。

欧美社会对华人的偏见由来已久，一些地方至今仍带有歧视意味。最近10年中国经济崛起，更多大陆民众进入海外社会，随着中美关系恶化，欧美舆论开始出现对大陆的反感，其中掺杂若干长期形成的排华意识形态，大陆官方和民间当然有充足理由捍卫之。但如果把所有来自欧美、国际社会的批评都视为“辱华”，显然欠缺严谨，流于情绪。面对他者需要同理心，孔子讲“己所不欲勿施于人”，就是在阐述同理心的意涵。

台湾年轻人视她为外国人

赵婷获奖在台湾遇冷，更多和民进党政府反中有关。不少台湾媒体和网民都只强调赵婷“亚裔”身份，对其中国人背景避而不谈，在偏绿的台湾人尤其是年轻人看来，赵婷夺得奥斯卡不过是一个“外国人”的事情，与台湾无关。但每当有出生在台湾或具台籍背景而拥有美国公民身份者，为美国做出重大贡献并获得肯定，或被任命为美国政府高官时，台湾网民却是一声声“台湾之光”的赞美。

愈来愈多年轻人习惯用淘宝购物、用抖音录影、喜欢陆剧或追陆星，却能够把这些同身份认同、意识形态分得很开，就像他们或许认同《游牧人生》是一部很棒的影片，却对赵婷以华人身份获奖无感。在全球化的世界里，人类共同价值的吸引力，往往高于诉诸民族和主权的情感，此时就更需要相互理解、超越政治分歧并携手合作。

赵婷之所以得到奥斯卡奖，固然有主办单位追求多元文化，争取少数族裔支持之心，但赵婷本身的专业表现，尤其能展现跨族裔的同理心，道尽美国弱势族群的悲情，才是获奖的根本原因。人之初、性本善，多一点同理心，多一点对人道的尊重，无论对两岸社会，或中国与国际社会而言，都有助于走出当下意识形态的紧绷、避免重新走回冷战式的老路。