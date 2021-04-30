拜登新政 安内重于反中

来源：中时电子报

作者：陈一新

美国总统拜登28日应国会参众两院联席会议邀请发表演说，从内容来看，他显然更为重视内政与打造“ 新一代的新政”，外交上将矛头对准中国，完全不提台湾、新疆、香港，对俄罗斯则仅轻轻带过。

美国总统通常每年1月20日对国会发表国情咨文。拜登因是新任总统，只能到国会发表演说，但今后连续4年的1月20 日他都将发表国情咨文。

今年拜登在他对国会的演讲中，特别重视内政甚于外交。首先，拜登在上任前就强调防疫与经济是他施政的两大优先事项。这次他在国会演说重弹此调，只是“吾道一以贯之”而已。

其次，他提出总额4兆1千亿美元的各项法案，加上先前的1.9兆美元纾困法案，将构成新一代的“新政”，以壮大美国。在拜登心目中，只有经济与科技领先全球，美国才能与其他强权竞争。

第三，拜登指出美国是由中产阶级建立的国家，若不能让他们得到一定程度的高薪，美国就不可能强大。

第四，新一代的“新政”需要庞大的资金支应，因此需要国会鼎力支持。拜登知道执政党通常都会在期中选举丢掉一些国会参、众议员的席次，因此他必须要在上任第一年就获得国会的支持，否则到了2022年的期中选举年，要赢得国会的支持将日益困难。

在外交方面，拜登主要提到中国与俄罗斯，认为美国将与中、俄两国与和其他强权竞争，以赢得21世纪。他批评中国领导人习近平与俄罗斯总统普丁都相信独裁是世界主流，并将战胜民主。他并抨击中国的不公平贸易做法、政府对国营企业的补贴以及盗窃美国科技与违反知识产权。此外，他还批评俄罗斯透过电脑科技干预美国大选，与其他反民主措施，但认为双方已经透过平起平坐与对等的方式解决他们之间的歧见。

拜登对普丁批评但却为俄罗斯保留颜面，不无可能是为今夏两人的峰会预留空间。至于拜登强调美国反对中国不公平贸易的做法，但却对台湾、香港、新疆只字不提，显示美、中两国之间的经贸谈判可能会在不久的未来登场，而必须预先营造较佳的谈判气氛。从拜登的演说中，似乎隐约可以看出他正一步一步地推动与俄、中改善关系的外交政策。

拜登的首场国会演说，可以看出他显然存有“攘外必先安内”的想法。的确，没有“新一代的新政”就没有相对高薪的中产阶级，没有富裕的中产阶级就没有强大的美国，只有强大的美国才有能力与其他强权竞争。

值得关切的是，在通篇演说中，他完全未提台湾、香港与新疆。台、港、疆一直以来都被美国当作抗中的棋子，也许不一定成为“弃子”，但却可以在必要时搁置一旁成为“闲子”。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授