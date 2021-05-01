“社畜”从唐朝开始工作才赚1.6亿　郑爽涉逃税揭贫富差距疮疤

代孕风波后一直沉寂的女明星郑爽，又上热搜了，这一次她带着208万人民币日薪的传奇，让无数“社畜”直呼破防，人们不禁调侃，虽然郑爽已不在江湖，但她的故事从未远去。

代孕风波的男主，郑爽前夫张恆在微博放出这一记重锤，直指郑爽通过阴阳合同的方式偷税漏税，并且给出了大量细节佐证，随后上海税务局第一稽查局和北京广电总局宣布介入调查。

二人在代孕事件发酵之后，官司未断，作为素人的张恆长期陷入郑爽粉丝的围剿和网暴之中。根据他在微博上的自述，“最近网络上扭曲事实近乎疯狂的洗地造谣行为让我震惊...”

张恆说他很纠结，但不得不最终还是选择公布一份精心製作、时长5分钟左右的视频，包含他与郑爽本人、郑爽母亲的聊天记录、合同以及银行流水等信息。内容更是让人惊掉下巴，郑爽母亲手把手传授张恆如何利用阴阳合同躲避演员“限薪令”，“阳合同”部分如何避税等操作，而郑爽本人则表示，片方给出的1.5亿片酬太少，要谈到1.8亿，此外还有不少关于郑爽私德有缺的实锤，并详细记录了郑爽接下一部高片酬剧的过程。

根据张恆的爆料，最终双方敲定郑爽以1.6亿的片酬，出演一部名为《倩女幽魂》的电视剧，耗时77天，算下来日薪为208万。由于限薪令的存在，片酬分为两个部分，明面上的合同规定片酬为4800万，尚在限薪令的范围内，剩下1.12亿，则以注资的方式，打入郑爽母亲实际控制的上海晶焰沙科技有限公司，该公司在新剧开拍前一个月註册。

自从2018年，崔永元举报范冰冰阴阳合同一事之后，税务总局、广电总局等五部门于当年6月宣佈，明确要求严控演员片酬，也就是“限薪令”。同年8月，爱奇艺、腾讯、优酷等三大视频网站，以及六大影视製作公司联合发佈声明，规定演员片酬不得超过5,000万。

在张恆曝光的视频中，郑爽母亲也提到了“限薪令”，称“现在演员不好干，片酬超过5,000万就找你‘秋后算账’，国家玩赖呢。”她还叮嘱张恆，在文字聊天中尽量不要出现“片酬”“千”“万”等敏感字眼。

当红流量女明星郑爽，今年接连为舆论场贡献两个“大瓜”，如果说代孕事件，围观者也只能在道德层面和市场层面对她进行谴责和封杀，坊间甚至传言，如果不是新一轮爆料，郑爽的演员身份已经恢复，不日就可復出。而现在，一旦阴阳合同的事情被查实，范冰冰就是前车之鉴。

2017年后，国家加强了对影视业的管控，再加上范冰冰逃税风波，税务问题更是艺人的红线，在这样的背景下，郑爽的作为无异于顶风作案，同时脚踩两条红线。从聊天记录来看，他们并非不清楚这一点，等待郑爽的，可能不仅仅是罚款了事。

本来看客已经基本散去，奈何张恆手握重锤，两人背后如何博弈外界无从得知，只看到这鱼死网破的局面。对于这一旧瓜的续集，最刺眼的消息无外乎1.6亿天价片酬，而郑爽本人对此还不甚满意。

日薪208万，瞬间变成一个广为流传的梗。片酬1.6亿，在劳逸结合的情况下，郑爽年收入为6.4亿，那么1爽等于6.4亿，从各大网路公司2020年披露的净利润来看，阿里巴巴约等于220爽，腾讯约等于191爽，而京东则只有77爽。也有人提议，张恆爆料这一日应当定为“社畜破防日”，以纪念辛辛苦苦的广大“打工人”。

相比之下，一个月薪1万的普通社畜，从唐朝开始打工，不吃不喝到现在大概可以攒下1.6亿，再或者，连续中40次500万的彩票，也可轻鬆得到1.6亿。

中国市场太大，14亿人口超过整个西方世界总和，在中国票房榜拿到第一几乎就可以毫无悬念的进入全球票房榜，从收益的角度看，中国的艺人根本不需要与世界竞争，守好自己门前一亩三分地完全足以一辈子过着优渥的人上人生活。

在贫富日益分化的社会中，娱乐圈的顶流们，轻松就可分得社会发展的红利，对应此前6亿人月收入在1000以下和火车司机因2000元罚款自戕的新闻来看，大部分人需要靠自嘲来消化明星天价片酬带来的割裂感。也有评论指出“不是这2亿片酬太高，而是他们根本不值这么多。”