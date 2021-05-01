抓住窗口期做好“大扫除” 中国今年政策着力长期改革而非短期刺激

来源：路透社

备受关注的4月中共中央政治局会议周五召开，会议认为中国经济运行今年开局良好，因此要用好稳增长压力较小的“窗口期”，把重点放在深化供给侧结构性改革、放在高质量发展上。分析人士认为，这意味着经济政策会着眼于长期、而非短期刺激，政策支持更多是结构性的、定向的，总量刺激政策出现的概率非常低。

同时从政府对房地产贷款设置“三道红线”、雷霆万钧反互联网平台垄断等一系列动作来看，今年也将是中国政府“大扫除”的一年，会着力解决之前一直想解决但未解决的经济痼疾，为未来更大力度改革开放做准备，也即是俗话说的“打扫干净屋子再请客”。

至于会议提出要积极发展工业互联网，加快产业数字化，事实上就是希望通过数字经济、激发新的动能，为下一阶段转型升级寻找方向，包括积极发展新能源等，其实都是经济转型的要求和发力的方向。

“对增长本身并不是很担心，‘要用好稳增长压力较小的窗口期’，就是说稳增长压力相对较小，‘稳中向好’的‘稳’已经取得比较大的成效，下一步重点是解决‘向好’的问题，也就是着力推动高质量发展，要把重点放在中长期的供给侧结构性改革层面，这是比较中期的目标，” 渣打银行首席经济学家、大中华区研究部主管丁爽评价称。

他认为，整体来说就是短期问题现在大致已经解决，现在更注重解决长期的问题，政策更加正常化。

“所谓的‘窗口期’，是指现在已经具备条件去解决之前一直想解决但因为紧急情况而被耽搁的事情，如果在经济不稳的情况下去降杠杆或挤泡沫，可能会出现风险共振，”他说。

保银投资首席经济学家张智威也指出，中国政府过去半年多推出了一系列铁腕措施，其力度之大，在过去多年实属罕见，叫停蚂蚁集团上市并随即对重量级互联网公司展开反垄断调查、对房地产贷款设置“三道红线”、国务院明确提出不合格的融资平台必须退出等等，这些老大难问题多年议而未决，一些中长期重要的政策迟迟无法推出，可能是因为政府担心这些政策短期对经济增长造成负面影响。

“2021年注定是中国经济政策不同寻常的一年，是难得的一个‘改革窗口期’，政府完全没有保增长的压力...将是中国政府‘大扫除’的一年，过去多年积累下来的老大难问题，正在一个个开始清理，”他表示。

是次政治局会议在房地产领域再度强调“房住不炒”，要增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，防止以学区房等名义炒作房价。这应该是“学区房”首次进入中央最高层的视野。

会议再次提到了要加强和改进平台经济监管，促进公平竞争；还要防范化解经济金融风险，建立地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制。

着力长期改革，而非短期刺激

政治局会议认为，今年以来经济运行开局良好，但是也要辩证看待一季度经济数据，当前经济恢复不均衡、基础不稳固，宏观政策要把握好时度效，固本培元，稳定预期，保持经济运行在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡。

会议对于宏观政策的描述和之前相比整体上保持一致，继续强调“不急转弯”，保持连续性、稳定性、可持续性，财政政策要落实落细，兜劳“三保”底线、发挥对优化经济结构的撬动作用；货币政策要保持流动性合理充裕，强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持。

丁爽认为，会议更加强调高质量发展，强调要精准实施宏观政策，意味着后面的政策更多是定向的、结构性的，而不是整体的宽松；政策正常化的“弯”虽然不急、但还是要转的，也说明财政和货币政策是边际收紧的。

“积极财政的目的并不是促增长，而是保底线、调结构，保持流动性‘合理充裕’说明货币也不会收得太紧，政策利率不会上调，市场利率围绕政策利率波动，也不会比政策利率高太多，”他指出。

红塔证券宏观分析师李奇霖、孙永乐也称，因为稳增长压力较小，经济政策会着眼于长期，重点会放在调结构，而非短期经济刺激，无论是财政还是货币政策，都没有太放松的必要，最多只会出来一些结构性措施，总量刺激政策出现的概率非常低。

他们预计，未来对地产和城投的融资约束会不断加强，一定会遏制住二者继续做增量、继续扩张的冲动，但考虑到存量债务压力客观存在，不排除这个过程当中会有一些信用风险暴露。

转型升级，推动高质量发展

政治局会议还提出，要引领产业优化升级，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网，加快产业数字化；要有序推进碳达峰、碳中和工作，积极发展新能源。

“这都是经济转型升级的要求，也是发力的方向，”中原银行首席经济学家王军称，3月“两会”定的今年经济增速6%以上目标是比较保守、留有余地的，从一季度来看，争取更好的经济增长还是有条件的，所以要“使经济在恢复中达到更高水平均衡”。

新冠疫情给去年一季度中国经济砸出的深坑，今年填补了，此前公布的中国一季度GDP同比增速18.3%创下历史新高，从两年平均看仍达到5%的较高增速，单月工业、投资、消费延续了恢复势头，显示中国经济已开始摆脱疫情影响，步入正轨。

在投资和内需方面，政治局会议提出，要促进国内需求加快恢复，促进制造业投资和民间投资尽快恢复，做好国家重大项目用地等要素保障，制定促进共同富裕行动纲要，以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大。

丁爽认为，从投资的三大领域来说，很明显倾向于制造业投资和民间投资，信贷要支持薄弱环节也是指向这两个方面，这同时也隐含了基建投资今年恐怕也不是重点；而在经济恢复不均衡的时候，对房地产更加要限制杠杆率提升得太快，会议重新强调了“房住不炒”，还特别提到了学区房。

至于制定共同富裕行动纲要、以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大，“这是一个中长期的任务，非常值得期待，相信是一个庞大的系统性的改革工程；事实上打通双循环最大的堵点就是居民收入增长较慢，抑制了消费意愿，”王军称。

