“最危险地区”生机何在？

《经济学人》以台湾雷达图为封面，美中机舰隔着台湾对峙，称这是“全球最危险地区”，指美中须极力避免爆发战争。

当前的美中冲突，掺杂了复杂的政治、经济、军事与种族等因素。其中不能不说美国确实是抓紧著历史良机，充分利用反共反中的大旗，在国内凝聚人民与国会共识，在国际上号召“民主联盟”抵御中国的崛起，事实上是合理化美国重新确立其世界领袖的一个全面性的运动。

而中国大陆是否真正的崛起了，还是在经历解放后三十年不正确的发展过程而开始逐渐正常化的阶段？其实并未经过多方面实证的考察与量化分析。

真正的问题出在冷战以来，美国以软性帝国主义的战略与战术规范世界秩序，1970年代拉中打苏1980年代提携中国大陆在经济与科技方面的发展，甚至曾经提供军事合作，1990年代苏联与东欧集团崩溃，美国以为从此以后，共产主义必然逐步土崩瓦解，美国将长期屹立不摇，由是号称人类历史将进入民主政治与自由经济的最后阶段。

没想到，中国大陆居然并没有因为人民日益富有而产生民主政治，共产党由于30年来警惕苏联的垮台与西方和平演变“阳谋”，反而在政治上收更紧，在军事上发展得规模更大，迫使美国重新回到冷战时期的围堵战略。而台湾也重新被置放在第一岛链上居首的位置，剑指中国大陆。一位西方历史学家说如果台湾落入大陆手中，美国的世界霸权必然逐步逊位，这些话似是而非，实质上就是维持白人的霸权。

笔者认为不论美国、中国大陆，都在这个阶段各有所图，双方皆藉机运用了许多的谋略和政策，以保障其国家与政权的稳定性与发展性。从某个角度说，这次看来刀光剑影、磨刀霍霍，似乎战争一触即发，事实上皆有利于美国和中国大陆各自进行大规模地整顿内部，扩大与集中资源建设经济与军事，双方皆有动机与动力在国际社会上一争高下，从而产生了充满戏剧性的“鹰龙对决”画面。

自鸦片战争历经动乱的一百七十多年来，中国人不断挣扎摸索民族不被灭亡的方向，现在是否已经确定走上了复兴的道路，尚不能过早地判定。要出现一个适合中国历史与文化，并且值得世界上其他许多国家尊崇与仿效的政治经济体制，应该还有相当长的一段路要走。但中国没有可能，也不需要发展成为另一个美国。近一个多世纪以来，证明西方特殊的文明模式难以公式化，强加诸在其他国家上，每一个国家和民族也都应寻求适合自己历史文化的现代化的道路，其中当然不反对知识与科技的共享，经贸的交流，以及保障人权和言论自由的基本价值。

在当前的国际局势下，台湾内部不论统独，执政党在避开战争以保障人民安全的思维下，绝不应参加美日的反中同盟序列。近两年来国际局势变化莫测，加上疫情的影响长期化，不论各国的意识形态如何，经济情况如何，已经明确的是人类社会必须互相帮助，才能有机会避免走上战争与自我毁灭的道路。台湾在目前的处境下，尤应考虑超越美陆对立，主动促进两岸与东亚以至世界的和平。

作者：杨雨亭，作家

