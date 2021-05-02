两岸重新思考对美策略

作者：王钦

最新一期《经济学人》将台湾称为“世界上最危险的地方”，指台湾已成为最有可能爆发战争的地区，访谈到的蓝绿学者也都认为，台湾确实面临很严峻的局面，而解决之道在于重新拟定对美策略。

《经济学人》这一论断其实算不上什么新鲜观点，而且过于夸大，学者们的提醒也是老生常谈，这在在说明两岸之间的事已毫无新鲜感，只能不断地来回翻炒。不过，现在的地缘政治格局毕竟与往日不同，大陆实力也早已今非昔比，而这恰恰构成了现今判断未来两岸走势的基本前提。

西方的“中国威胁论”以及中国对美日战略意图的高度疑虑，其实一样是老生常谈，不过大陆的舆论开始有了新的反思，愈来愈多论者认识到，现在的中美关系格局以及由此而来的两岸关系，可能需要跳脱出旧有的框架。

冷静的观察者都已意识到，大陆的崛起是既成事实，美国当然不乐见，但在阻挠中国崛起的路上也颇有力不从心之感。因为经过40多年的紧密互动，中美之间早已建立千丝万缕的连结，美国任何动作都牵一发而动全身，不可能做到只伤大陆而不伤害自己。因此，美国对大陆的任何强硬举动，都可能只是短期行为，只要大陆能够承受短期的代价，美国的打压注定只能虎头蛇尾。

不过，台海问题或许是中美之间利害关系比重差距最悬殊的议题。统一对大陆来说是核心利益问题，对美国来说，不过是牵制大陆的一张牌，台美之间的利益连接虽然紧密，但绝不至于伤筋动骨。换言之，美国可以损失自己涉台的全部利益，而大陆则付出远不止于此的巨大代价，这在双方博弈中注定了大陆从一开始就落居下风。

因此，正审慎走在崛起之路的中国大陆，才会更加意识到两岸关系的风险，以及美国扮演的破坏性角色。从特朗普到拜登政府都在不断升高台美互动的层次、扩大交往范围，这些对大陆来说当然是挑衅，而且更可能是挖坑，想要让大陆跳入美国设定的陷阱，甚至武力相向，让中国陷入国际舆论的漩涡，而美国则可以名正言顺的纠集盟友打压。这不是美国第一次这么做，新冠疫情爆发之初，美国就抓到了这个机会。而在涉台问题上，美国可以炒作的空间更大，动作也更猛烈。

所以，与其说台湾需要重新思考对美态度，其实大陆更加需要，而且更需审慎应对。因此，大陆不应跟随美国的议题设定而起舞，而应该继续走好自己的路。但事实上，大陆也已逐步走出这一困境，并适时扮演带领全球复苏的发动机角色，这让大陆有了难得的战略回旋空间，可以摆脱美国的纠缠，而直接与其他国家加深连结、增进合作，从而消解美国的冲击，这也让大陆可以暂时从两岸问题的漩涡中抽离。毕竟，核心利益问题要么就是付出代价并解决，要么就是等待合适时机，而在解决之前就不要为之付出太大代价。