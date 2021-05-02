印疫灾恐祸延全球 与美关系蒙阴影

《星岛日报》社论

印度疫情大爆发，情势极其恶劣，若印度与全球不能快速遏止疫情，可能会酿成印度人道危机，变种病毒凶猛更可能导致全球疫情反弹和疫苗短缺等重大危机，印度政府地位不稳亦可加深地缘政治冲突，故无论为了救印度或是救全球，印度与各国都必须通力合作打赢疫战。

印度疫情严重失控，主因有二：一是印度出现传播力极强的三重变种病毒；二是印度政府掉以轻心，在2月疫情未全面受控时，就宣布抗疫胜利，并大幅放宽人群聚集限制、地方选举及大型宗教活动，导致疫情急速扩散。

印度疫情恶化，已连续一星期每天新增确诊人数创出全球新高，周五更飙升至单日40万宗，估计要到本月中每天逾50万宗确诊，才有望见顶。印度目前确诊人数逾1900万人、死亡人数逾21万，但世卫专家估计数字严重低报，染疫人数可能已达3至5亿人。

三大威胁堪忧须合力遏止

印度疫情危机对全球威胁是前所未有的深重，其一因印度的三重变种病毒传染力高，在印度极速蔓延之时，亦很大可能快速传至别国，继而在全球急速扩散，令全球疫情再度恶化。

其二，新冠病毒感染愈多人，就愈大机会出现变种，不少变种病毒有更强穿透人体免疫系统能力，令病毒传染力更高，印度人口接近十四亿，若无法控制疫情，感染人数可能以亿计，令病毒变得更凶恶的机率上升，亦削弱疫苗保护力，加深全球抗疫困难。

其三，印度是全球疫苗最重要生产国，供应全球六成疫苗，现在生产的新冠疫苗全作自用，世卫透过印度疫苗分发给全球穷国计画，将无法实现，穷国不知何时才能取得疫苗接种；此外，印度因全力生产新冠疫苗自用，势必减产其他疫苗、药物，令全球疫苗和药物供应短缺，危及其他疾病的病人。

面对这重大危机，全球必须尽速协助印度遏止疫情，当然首先要印度知错能改。印度政府应对疫情已犯了轻率的严重错误，不能一错再错，令人难以放心的是，印度还未以抗疫作为第一优先，仍容许地方选举投票，让数百万选民大量聚集；在寻求外援时，又只重美欧而轻中国，近日才与中国外长王毅及国家主席习近平通电话，寻求援助。中国是全球医疗设备生产力最强的国家，美欧对印度的帮助远比不上中国快速有效，如欧美运往印度的制氧机数量有限，中国却可在短时间内就提供一万部，解救印度燃眉之急。

印度不愿放下身段向中国求助，因过去一年中印边界纠纷不绝，莫迪政府又放任国内杯葛中国货等行动，而向西方靠拢，将政治考量放在国民安危之上，实令人失望。

限输疫苗原料惹民众反感

除了中印关系外，疫情也冲击印度与美国关系。印度虽号称全球疫苗工厂，但不少原材料要靠西方供应。美国去年实施《国防生产法》限制疫苗及相关原材料出口，总统拜登上台后加强出口限制，令印度更难取得疫苗原材料，面临停产危机。印度虽早已要求美国放松出口限制，但拜登迟至四月底印度大爆发后才积极回应。另外，美国目前囤积达三亿剂疫苗，在印度及全球疫情全面告急下，才肯拿出六千万剂给印度和全球应急。印度要求美国开放疫苗专利权，让印度加快生产，又遇到美国药厂反对，怪不得印度媒体抨击美国为“疫苗黑手党”。印度国民反美情绪升温，令美印关系蒙上阴影。

印度疫情乜影响地缘政治，印度与美日澳3月举行四方安全峰会，针对中国，其中就有决议，由美日出资助印度明年底前生产十亿剂疫苗，分发给发展中国家，以抗衡中国“疫苗外交”，现在美印关系出现转变，或有利中国。然而疫情重创莫迪民望，一向高举民族主义的他会否剑走偏锋，加剧与中国冲突，以转移国民视线，已成亚洲地缘政治的隐忧。

印度疫情迅速恶化，若全球不尽全力遏止，将威胁全球民众健康，也可能加剧地缘政治冲突，为全球增添不稳。