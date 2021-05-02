菅义伟给台湾的一面镜子

作者：谢正一

美日高峰会，于4月16日在白宫举行。日本首相菅义伟成为美国拜登总统的第一位面对面会谈的外国领导人。日美会谈强调了日美同盟、构建自由开放的印太、加强抗疫合作、就5G技术和半导体供应链的合作、气候变化的合作。日美两国领导人会谈后，发表《新时代的日美全球化伙伴关系》的声明。

这个声明也提及台湾问题，声明称“两国强调维护台湾海峡和平与稳定的重要性，敦促和平解决两岸问题”。这是自1969年，尼克逊和佐藤荣作会谈以来，日美高峰会议首次把台湾写入联合声明。这次声明也提到香港和新疆的事。

日本首相菅义伟返国后，立即受到国会朝野多名议员的质询，要求菅义伟对日本在台海情势的涉入程度做出更清楚的说明。菅义伟基本的态度是，对台湾问题，日本的方针向来希望双方当事者直接对话。日本共产党议员赤岭政贤追问，是否会追随美国对中国的军事战略，涉及所谓军事问题？菅义伟表示，日本政府没有军事上做出预判。菅义伟对于有关台湾的议题，显然有意维持模糊空间。事实上，这也是日本政府对于两岸情势的一贯基本态度。

菅义伟访问美国后，有不少台湾的学者专家，特别是一些政治活动家，普遍认为日本已将台湾列入《美日安保条约》的“周边有事”，未来两岸若发生军事冲突，日本将介入。残酷的事实是，日本根本不可能介入两岸的军事冲突，一个负责任的政治家，是不会把自己的国家推入军事冲突的前缘及火线。日本政府及人民，绝对不容许日本为了两岸冲突而无端卷入战火。菅义伟和拜登的联合声明，没有一个文字表示日本会介入两岸冲突，日本甚至再重申“敦促和平解决两岸问题”。

美国拜登政府对中国大陆的政策，现在看来是用软硬兼施的办法。美国先揪团入伙，要求盟邦参加美国组建的所谓“抗中联盟”。欧盟的德、法以及日本、英国、澳洲、加拿大等碍于情面不得不对美国敷衍一下，派艘军舰到中国南海（南中国海）巡游。事实上，这些国家和大陆的经贸关系都相当好，也没有什么利害冲突。再说美国私下和中国大陆可能就有关科技、商业专利、投资等的谈判或妥协，外面的人怎么会知道？这些派艘军舰开到南海和东海应付应付美国的所谓盟邦，他们当然心知肚明美国的手段。美国那位民粹的特朗普总统，到处喊“美国第一”动不动翻脸不认人。美国这些盟邦仍是心有余悸。谁知道拜登会不会到时候倒打一耙。

美国揪团入伙的这些盟邦，只有日本和美国还有些利益交换，那就是和中国大陆有纷争的钓鱼台列屿。日本利用《美日安保条约》，挟持美国宣布钓鱼台列屿也是安保的范围。美国则要日本回报，做更大动作的配合演出。例如派出更多的军舰到南海参加演习。其实，中国大陆看在眼里，也知道日本人打的是什么算盘，北京政府当然不为所动，钓鱼台海面该派船巡逻时，也必然会去。最近中国大陆自然资源部还公布了《钓鱼岛及其附属岛屿地形地貌调查报告》，明确地表示，钓鱼台岛及附属岛屿是属于中国的。

菅义伟的这次访美，等于是一趟船过水无痕的务虚外交。也让我们感受到美国确实是国力虚脱，应付中国大陆的挑战，还要揪团入伙。台湾当局自己要量力而为，睁大眼睛观四方，耳要听八方。台湾人民更要冷静思考自己的处境，我们要支持一个与三方，亦即美国、日本、中国大陆友好的政策，还是无厘头的制造仇视离我们只有两百公里的中国大陆？偏偏我们又有45%的贸易是和中国大陆来往。同样和中国大陆的贸易额占第一位的日本，很理智地不愿和中国大陆制造矛盾和敌意，宁愿和美国虚与委蛇，也要和中国大陆保持热络的交往和合作。菅义伟的美国行，应当让我们看到一个负责任的政治家应该如何自处和对待自己的人民。