拜登向左转 和中国竞争

来源：旺报社评

美国拜登总统就职百日前夕到国会发表演说，展现强烈企图心，一扫外界对其体力与雄心的质疑。他提出具体的国力振兴计划，承诺将团结美国。在对外关系上基本沿袭特朗普路线，以中国为主要竞争对手，强调美国制造、购买美国货，重视盟邦关系并强调回归国际领导地位，但并未做出太多承诺，重点在内部改革。

拜登宣布投资1.8兆美元推行“美国家庭计划”及日前已推出的“美国就业计划”。针对美国国力衰退、社会分裂、贫富失衡等诸多问题，都提出解决方案，也颇能对症下药。

拜登将在教育上投注大笔经费，从幼教到大学，构想十分宏大。比如在全国实行小学学前教育、斥资2250亿美元用于幼托服务，让每一个有孩子的家庭，每个月至少获得250美元补助、高中毕业生可接受两年免费社区学院教育，有助于公民素质的提升与社会矛盾的化解。

由于全球化以及自动化的影响，美国产业失衡，传统制造业工作机会大量流失，剩下的不是低薪服务业，就是高薪但就业门槛高、机会少的高科技或金融产业，这正是特朗普主义崛起的温床。“美国就业计划”著力投资公共交通、铁路、机场、供水管道、道路桥梁、高速网络等基础建设，一方面解决美国基础建设落后的问题，一方面也解决大量工作尤其是蓝领工作机会流失所造成的社会矛盾，从根本解决失业或偏乡白人的失落感，减少白人极端主义的激化。

华人导演赵婷的电影作品《游牧人生》在本届奥斯卡奖上大放异彩，该作品赤裸裸地呈现出美国富裕表象下底层人口的悲哀。美国的社会保险网在富裕国家中最为落后，甚至一些人类发展指标还落后部分发展中国家。2017年联合国人类发展报告指出，美国人的平均寿命为79.2岁，在世界上排第40位，还低于智利、哥斯大黎加和古巴等拉丁美洲国家。根据美国国家贫困中心的研究，拥有大学学历的白人男子平均寿命为80岁，教育程度较低的非洲裔美国男子则是66岁。拜登在演说中重申强化医疗保险，改革失业保险，也希望提高劳工所得与福利，寄望工会发挥功能保障劳动权益。

拜登的国会演说是1960年以来最大刀阔斧的社会福利改革计划，一共要花6兆美元，这还不算特朗普时代的纾困支出。但问题是钱从何处来？拜登念头动到富人身上，计划将最富有美国人的所得税税率从目前的37%提高到39.6%，收入超过100万美元以上的美国人资本利得税率，将从目前的20%提高到39.6%。拜登政府预计通过这些加税措施将在10年内征得1.5兆美元的税款。

拜登在演说中对于里根经济学的“涓滴效应”提出批判，他不认为降低企业和富人税来刺激商业投资，最后会逐步惠及经济低层群众。透过赋税重分配、福利发放以及政府创造就业，才能改善社会平等。有经济学家指出“拜登主导的抗疫大战，正在演变为对抗不平等，堪称是里根经济学的终结”。

拜登看上富人的口袋，但能否如愿还有待观察。第一，拜登政府在参议院只是微弱多数，期中选举过后更不乐观。大法官中保守派占大多数，一旦诉诸法律，胜算不大。加上钞票对政治的影响有时更胜于选票，金权政治下，得罪巨豪富室难以想像。第二，美国社会传统重视个人主义，对社会主义抱有疑惧，反对大政府、政府过度干预和社会福利依赖。虽然经历新冠疫情的肆虐，随着经济复苏，对于政府对经济、家庭、教育等方面的介入，人民共识不高。別忘了特朗普还有7000多万票，社会保守力量仍然很大。第三，富人避税和资产转移的方式很多，新税率能否征收得到是一大疑问。除非像《二十一世纪资本论》作者皮凯提的建议，设立一个全球累进的财产税系统，并建立国际合作机制。但问题是，谁会把肥羊往外推呢？

拜登偏左的宏大计划无论是否成功，都代表美国与中国的竞争，不只是地缘政治的争逐，也不限于经济与科技较量，而是制度性的竞争，美国正在努力证明民主体制在社会、经济与政治的优越性。以人民福祉为出发点的制度竞争将有助于人类共同的福祉，这样的大国竞争才是负责任大国应有的作为，台湾内部有政党竞争，外部与大陆竞争，更需要以人民福祉为核心。