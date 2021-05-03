中国蝉联德国最大贸易伙伴 德企太依赖中国？

来源：德国之声

中国市场对德国的重要性不断提升，目前是德国第二大出口市场，仅次于美国。尤其是对德国汽车制造商而言，来自中国的订单缓解了新冠疫情所带来的危机。2020年，大众、宝马和戴姆勒每10辆车当中就有4辆销售往中国。除了汽车及汽车部件外，德国对华出口的主要商品有机械、电子技术和化学产品。

根据德国联邦工业联合会（BDI）的数据，对华出口占德国出口总量约8%。过去一年间，德国企业向中国出口了价值约959亿欧元的商品。在新冠疫情之下，出口仅小幅下跌0.1%。与此同时，2020年中国对德国的出口量增加6%，价值达1167亿欧元。联邦经济部的数据显示，总体而言，中国在2020年连续第五次成为德国最大贸易伙伴，去年双边贸易总量达2120亿欧元。

与此同时，联邦经济部指出，中国从欧盟和德国的开放市场中获利，但在中国市场中德国企业却受到各种限制和歧视。

在周三德中政府磋商开始前，联邦经济部长阿尔特迈尔表示，在重要产业中，依旧存在强迫外企和中国企业合资的要求。他在接受德国之声采访时说道：“过去几年当中，中国和德国在经济领域的合作在不断发展。但还有一些领域，存在着彼此不能真正平等对待的问题。因此，我们必须想办法解决歧视的问题，让所有的企业都能享受到平等的权利。”

德国机械设备制造业联合会（VDMA）要求联邦政府利用德中政府磋商的契机，“在双边贸易关系中创造可匹配的框架条件”，尤其是公平的竞争条件。

至于是否以及如何减少德国企业对中国市场的依赖性，社民党团外交发言人施密特（Nils Schmid）对德国之声表示，这很大程度上取决于企业自身。他认为经济界以及企业管理层应调整思维模式。施密特指出，一些企业管理层仍然存在误解，认为在中国这个不断增长的市场中，外国企业还能获得跟过去二、三十年一样分得市场的大饼。他分析指出，一方面中国没有打算继续开放市场；另一方面，在德国具有优势的汽车、机械制造等产业中，中国制造商的技术已迎头赶上，未来将成为中国内部市场的重要竞争力，“中国企业自己就能逐渐满足内部市场”。施密特认为，德国企业应该开始考虑替代方案，例如将目光投向印太地区或非洲。

德国联邦议院外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）则表示：“这不是一段单向关系，中国也需要德国，双方互通有无而且互相依赖”。他强调，德国未来的战略应着眼于让中国继续保持对德国的依赖性，以免双边贸易演变为单向关系。

