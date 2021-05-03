来源：中时新闻网

作者：刘必荣

关心中东情势的人都会发现，中东突然变得不一样了。因为中东两个死对头，沙乌地代表的阿拉伯人、回教逊尼派，和波斯人、回教什叶派的伊朗，居然开始和解了。沙乌地王储穆罕默德4月27日在电视上接受访问，表示愿意与伊朗建立良好、积极的关系，并说沙国正在跟伙伴一起，努力克服和伊朗之间的歧见。这到底是怎么一回事？中东起风了，但风从哪里来？

4月18日，英国《金融时报》率先报道，沙乌地和伊朗在伊拉克首都巴格达秘密谈判。消息曝光后，沙国先是否认，伊朗则没有评论，只说对与利雅德方面的接触表示欢迎。后来是伊拉克方面证实了有这样的接触。后来英国的一些新闻网站愈挖愈多，外界才知道《金融时报》的报道只是冰山一角，沙乌地阵营与伊朗的接触早从1月就开始。最初是伊朗与阿拉伯联合大公国（阿联酋）对话，然后沙乌地、约旦、埃及次第加入，类似的会议至少开过五次，都是各国的安全与情报首长参加。5月份，各国大使也将加入会谈。

伊拉克是最好的中间人，因为他们是阿拉伯人，但却是什叶派。而就地理位置来看，伊拉克夹在伊朗与沙乌地中间，伊朗与沙乌地交恶，伊拉克很难不被波及，所以当然愿意出面担任调人。会谈的目的主要是解决叶门战事，叶门现已经变成沙乌地的越战，王储穆罕默德挥兵进入叶门，原想剿灭伊朗支持的胡塞武装部队，谁知反而让沙国陷入泥淖之中。所以与伊朗谈判势在必行，因为这是唯一能够结束叶门战争的方式。两年前伊朗革命卫队指挥官苏雷曼尼在巴格达被美国狙杀，据说就是去伊拉克跟沙乌地谈判的。

为什么沙乌地会想到要和伊朗谈判？一般有两种解释。一是拜登的中东政策与特朗普完全不同，拜登不支持叶门战争、一心重回伊核协定、在人权问题上对沙乌地施压，权力天平明显往伊朗方向倾斜。所以沙乌地必须马上跟上调整政策，沙国结束对卡达三年多的经济封锁、释放一些异议份子，都是向美国示好。主动与伊朗改善关系也是这样一个顺应美国脉络下的产物。

另一种解释是，过去美国对沙乌地等区域安全伙伴，是无条件支持。这些国家有美国可以依靠，自然不会想到要自己采取外交行动解决自己的问题。拜登上台后从中东逐渐抽身，不再给区域国家无条件的安全保证，美国撒手，激出了区域国家自己解决自己问题的积极性。也就是说，中东起风了不是因为美国做什么，而是美国停止了做什么。

当然，沙国阵营与伊朗的谈判才刚开始，议题也刚刚从叶门战事扩大到叙利亚与黎巴嫩。这种谈判当然不是一下可以谈成。何况伊朗今年是选举年，国内情势发展随时都可能导致谈判破裂，但是两个亮点让我们对谈判过程还能审慎乐观: 一是这是多边谈判，不是沙国与伊朗双边谈判，因此若能达成协议比较容易在当地获得支持；另一是这是区域国家主动发起的和平进程，不是美国等域外强权强加在当事国身上。区域国家有主控权，自然就更有积极性。

美国撤出中东后，中东不但没乱，反而自己长出了和平的花苞。这个花苞若终能开花，无疑会改变许多人对外交的想像。

