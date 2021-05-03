莫迪当局在重大危机下的韧性

来源：香港01

作者：茅岳霖

到4月30日，印度卫生部又发布了新的一批新冠肺炎的隔离、诊断和治疗标准，其中包含一套通过“在家测血氧”决定是否前往就医的说明。这种安排与印度各地医院爆满、物资匮乏的局面是相宜的。面对新冠肺炎病例数持续激增，医疗系统面临崩溃的限制，莫迪政府真的对印度疫情无计可施了吗？

对外界来说，印度从2021年4月中旬开始突然传出的疫情已经超出了数字的范畴。的确，从4月20日后，印度的染疫人数有过一周连续超过30万人的记录，到4、5月之交，其数字又上升到接近40万人。其中，印度各地医院的医用氧已连续一周出现24小时内告罄的局面。

面对印度紧迫的疫情，作为印度至少37%选民支持的莫迪及印度人民党（BJP）政府也开始从4月17日后做出反应。这一做法虽然比古吉拉特、马哈拉施特拉等地卫生部门紧急调拨工业用氧气资源于医用迟缓了一周，但终究有了国家层面的总路线。

根据印度政府资料显示，莫迪自4月17日后，专门就新冠对策问题连开三天大会。要求制药企业紧急加大产量，把仿制瑞德西韦等药物的产量从4月初的每天67900瓶，4月15日时的每天20万瓶上升到每月740万瓶。同时责成各地加速原计划在2020年9月后动工的162个氧气压缩厂项目，并紧急采购10万个氧气钢瓶。

此后，莫迪又分別在4月19日、20日和22日与印度主要制药企业、疫苗供应商以及气体供应部门召开会议。相对于前两场相对平稳的大会，最后一场成为印度各界关注的焦点。

印方官员称，从4月21日后，印度全国20个邦总量达6785吨压缩氧气的需求已获满足，印度国内每天可供应6822吨氧气。其中，印度钢铁产业提供了每天3300吨液氧。这意味着从统计层面上看，印度暂时摆脱了氧气不足的局面。

考虑印度全境仍出现抢夺氧气等问题，莫迪从4月24日到26日又举行了分配氧气、责成武装部队维持秩序的三场大会。

此后，莫迪又从4月26日起分別向日本首相菅义伟、美国总统拜登、俄罗斯总统普京打电话要求援助，并换来了美国6000万剂阿斯利康疫苗以及俄罗斯的空运医疗物资。随着同期有40国宣布“支援印度”，有分析人士因此认为，新德里的疫情似乎可以“靠钱摆平”。

当然，印度高层的统计数据与印度地方的实施情况终究存在差距，也就在印方官员向莫迪宣布“氧气够用”的4月22日，新德里等地就出现了私营医院求援的局面。譬如新德里最著名的甘加拉姆爵士医院竟断氧超过48小时，导致至少25名重症监护患者死亡。与此同时，在氧气、药物流入黑市交易后，北方邦等地还屡屡出现警察劫夺氧气瓶用于救护“重要人物”的风波。

但总的来说，印度的市民已经有了只要肯花钱就能活下去的一线希望。它也证明了莫迪当局似乎也存在了一点在重大危机之下的韧性，即便它可能是“jugaad”（印地语，意即拼凑手头资源应对现状）而来，并有可能继续带来重大的人员、物资和经济损失，但至少这证明了莫迪当局至少在战略层面上不会宣布自己的无计可施。

