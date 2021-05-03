弃台论在美国学政界只是孤儿？

来源：联合报

作者：陈一新

最近，美国乔治华盛顿大学教授葛拉瑟在《外交事务》期刊再度发表表“弃台论”文章，遭到美国许多学者挞伐。问题是，“弃台论”在美国学政界并非孤立无援，一旦有机会随时可能再起。

美国学政界最早存有“弃台”想法的是曾任尼克松总统的国安顾问季辛吉与卡特总统的国安顾问布里辛斯基。前者主张“联中制苏”，后者则执行该项政策，虽未直接说要牺牲台湾，但都认为台湾只是弹丸之地，被中共并吞只是迟早的事。

未料，经过台湾人民挺过断交的艰辛岁月、1979年美国国会通过《台湾关系法》与1986年开始的民主化，台湾居然撑了过来。

不过，季辛吉与布里辛斯基的学生与友人仍三不五时在美国学界与媒体发表文章、接受访问或在研讨会上发表意见。

惟由于以下原因，主张“弃台”的在美国学政界常显得人单势孤，很难激起很大的回响。第一，他们经常孤军奋斗，发出一些谬论。例如，一位名叫肯恩的研究员2011年在《纽约时报》投书，主张华府应与北京交易用台湾换取一点四兆美元的国债。当时，曾任国防部副助理部长的薛瑞福公开抨击肯恩的想法“既天真又危险”。

第二，他们的想法常与主政者相左。布里辛斯基2011年表示，美国应修改《台湾关系法》并与中国大陆建立一种稳定的关系。同年，卡内基国际和平基金会资深研究员史文主张“修正”里根总统的“六大保证”，以确保美、中两国都不致於在台湾军事上做过多的挹注。

问题是，当时美国国务卿希拉蕊．克林顿才刚提出“台湾是美国重要的安全与经济伙伴”，他们的建议自然石沉大海。

第三，尽管他们的“弃台论”主张用很精致的国际关系理论包装，但仍充满着“姑息主义”的色彩。葛拉瑟十年前就在《外交事务》期刊发表文章，主张美国应修正《台湾关系法》并与大陆在台湾问题上获致共识与达成协议，以避免一场不必要的核子大战。然而，他显然认为北京会以拿下台湾为满足。问题是，美国是否为避免核战而放弃菲律宾？

这次，他又主张，由于形势改变，美国已没有能力保障台湾的安全，因此美国必须与大陆在台湾问题上做一了断，以将原定用在台湾的资源挹注在日本与韩国之上。

问题是，二次世界大战前，由于英国首相张伯伦的姑息，纳粹德国的野心才透过闪电战得逞。

今天美国无能保台就弃台，明天美国无能保韩就弃韩，总有一天美国保不住夏威夷也可以弃之如敝屣。

其实，主张弃台的人士并非完全孤立无援。首先，他们有学霸季辛吉与布里辛斯基罩著。

其次，如果台湾跨越台独红线，弃台论必然声势大起。

第三，一旦台湾民主急剧倒退，也会让弃台论者见猎心喜。

第四，美、中紧张情势不断升高，甚至冲突，主张“弃台”的人士与言论可能暴增。

最后，美国一旦出现一位像卡特一样不支持台湾甚至讨厌台湾的总统，情势就可能逆转。

