储殷：中国援助印度是大局战略 冷血嘲讽是给国家形象拆台

来源：微信公众号“储殷看世界”

印度的民主神话，因为这一次疫情已经完全破灭了。中国人更加对自己的制度有自信，对于自己抗疫的表现更加满意。

对于已经尸横遍野的印度，我们要不要有同情，这也是个值得讨论的问题。

现在我们的官媒也好，民间媒体也好，出现了一部分声音，对印度的疫情有一种非常不恰当的“幸灾乐祸”。有人讲：“怎么叫不恰当的幸灾乐祸呢？”我们那么讨厌印度，甚至我们有学者公开讲，印度就是个妖艳贱货，对于他该嘲笑嘲笑，绝没有任何一丝怜悯。

这么讲，第一，外交是要讲道义的。

我们都讨厌政治正确，我是最讨厌“圣母婊”“假白甜”的。但这不意味着，因为我们反对“圣母婊”，所以我们就刻意要表现的“没人性”。

中国还只是世界第二，如果我们丧失了道义上的优势，在世界面前表现出，对其他国家的疫情失控赤裸裸的幸灾乐祸。我们的国家形象在哪里？我们的软实力在哪里？

在印度面临疫情时，我们不计前嫌送去了大量的呼吸机，这是“圣母婊”的行为吗？

我们的国家送了这么多的呼吸机，去帮助印度人民，可我们国内的一些自媒体，甚至具有官方背景的自媒体，却配发了非常不恰当的图片，这合适吗？

这绝不是中国的官方立场，这是中国自媒体市场流量化，带来的非常不好的现象。部分自媒体，为了追逐流量已经完全没有了底线。

哪怕是具有官方背景的自媒体，发这样的图片，我都可以用一句话来评价，叫做：“有私心，无纪律”。这种图片对于我们国家的国家形象也好，外交战略也好，都只会造成伤害，没有什么建树。

当然它迎合了国内一些群众的心声，我们承认：我们都讨厌印度，我们都讨厌政治正确，我们都讨厌“圣母婊”。 所以这种事一定会有人欢呼，有人觉得痛快、出气。

但现在，内宣外宣是一条线，信息是对称的。光想让自己人出气，这个图片对于中国的外交、中国的软实力、中国的国家形象是不是有利，我们还要再想一想。图片出来以后，我们做了这么多工作，给印度送了这么多呼吸机可能就白送了。

第二点，大家一定要注意，我们还只是世界第二，还没有做到靠以力服人可以走遍天下的地步。

美国人现在要搞中国，就是在反复强调中国是一个，在西方意义上没人性的国家。中国是一个在意识形态上，泯灭人性、灭失人性的国家。

我们一些媒体为了痛快，为了流量发这些图片，是给敌人送炮弹。我们也不是这样的人，只是自媒体为了流量，出现了极化的现象、往仇恨偏见上靠的现象。我们自己要警惕、要反思。

最重要的是，这种意识形态的分裂，本来就是美国人想做的事情。美国人本来就希望通过各种软实力、舆论战，把中国定义成为一个冷冰冰的、没有人性的、侵略性的、威胁性的形象。该斗争当然要斗争，但是自身的形象有时候是毁于自身。

第三点，就是该怼要怼、该战斗要战斗。但是怼是要分战术、分战略的。跟敌人的斗争，不能让我们自己没有了同情心，没有了人道主义。更何况印度这个国家要怎么怼，我们一定要明白。如果彻底把它怼到美国身边去，中国就面临东西夹击。跟当年，苏联面临中美关系正常化以后的局面是一样的。 我们不能这么不讲方式方法，不能帮美国人去统一战线。

现在的批评，上来就是一句“不做圣母婊”。我要反复强调， 中国的外交是要讲国家形象的；中国的外交是一定要抢占道义制高点的；中国的外交是不能离开人道主义的。不做“圣母婊”绝不意味着我们要表现出来“没人性”。连胡锡进都因为对这件事情持不同看法，遭人骂了。

我始终认为，这一次的事件是非常严重的外交事故，是一些国内自媒体缺乏大局意识，缺乏底线意识的一次集中表现。 这不是用一句简简单单的“少来圣母婊”这一套就可以解释。

我们一定要想一想，我们崛起中的国家，呈现给那些对我们并不放心的世界一个怎样的形象，才是真正对国家有利的。