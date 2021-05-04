大陆为晶片侵台是天方夜谭

作者：张竞

全球车用晶片产销失调，美国顺势对中国大陆采取科技封杀手段，除在特朗普总统卸任前提出各项管制输出措施；拜登政府就任后，在此面向更是变本加厉，开始全力上纲，点名管制高技术尖端晶片销往中国大陆。

在此同时，许多战略安全学者如大梦初醒般，开始注意到台湾与韩国在晶片制造产业上高度产能，并且将晶片产能很快又扯上大陆可能对台动武因素，声称台湾半导体产业已经成为北京觊觎目标，并可能因此让大陆运用军事入侵加以夺取。

但假若对于美国输出管制行政规范（EAR：Export Administration Regulations）具有基本认识，就可理解到隶属美国商务部之工业安全局（BIS：Bureau of Industry and Security）依据“商品管制清单”（CCL；Commercial Control List），在体制上对于中国大陆采取全面输出管制早就行之有年，现在配合晶片荒，针对特定企业祭出管制清单，严格来说并未具备任何实质意义，只不过趁机炒作新闻。

依据“商品管制清单”基本理念，其涵盖范围将包括物品（commodities）本身，再加上制造该物品所需之技术（technology）以及软体（software）程式。为执行输出管制，前述各个品项都设定五位数基码之专属出口管制分类编码（ECCN：TheExport Control Classification Number），其中第一码是以数字表示商品之控制类别序号，第二码为字母，用以标注管制类别为物件、检测设备、材料、技术或是软体。后续三个数字编码尚可用以识别管制出口理由与商品序号。而中国大陆所受到管制出口待遇，向来就是受到各方瞩目，美中贸易争议更是核心热门议题。

当理解到前述情况后，回头来看美国智库新美国安全中心（CNAS：The Center for a New American Security）科技与国家安全研究计划资深研究员拉瑟尔（Martijn Rasser）日前向福斯新闻表示，中国大陆由于受到晶片需求所迫，但本身发展晶片产业不尽理想，因此很有可能运用军事力量入侵台湾，强行夺取半导体产业。

拉瑟尔本人原系出身于美国中央情报局，长年在各个不同公职单位，从事科技情报分析；并在退离公职后，投身企业界从事商业与会计诈骗研究，并曾涉及分析人工智慧方面之研析工作。针对两岸情势提出如此研判结论，真是让人觉得匪夷所思，其荒诞程度真是到达天方夜谭水准。

生产半导体系属高科技产业，但在产业分类上仍然是归属于制造业；制造业与农渔牧矿各个第一产业在本质上差异甚大，毕竟晶片不是像原油或是矿脉，其成品早就存在，只要运用适当手段加以采集获取，就可以顺利获得所望产品。制造业必须仰赖生产机具、特定原料与原材、生产制造环境以及必要之产业技术，才有可能获得最终产品。

所以透过战争入侵手段，就算在过程中产生破坏，让农渔牧矿第一产业恢复产能相当简单，但若是要完整保存制造业生产环境与条件，让其在冲突后，迅速恢复产能，其实就不是那样简单。尽管台湾半导体制造产能与品质都让全球刮目相看，但并不代表此项台湾产业不需仰赖外来技术支援，以及供应相关机具或是生产制造过程中所需之特定原材或相关配套半成品。

假若能够理解台湾半导体生产过程所构成之全球供应链关系，就知道台湾半导体生产其实命脉被抓在多个地区手中，只要对台湾管制出口此等科技、机具或是原材，就可能会扼杀整个产能。对此北京致力于投入建立其本身半导体产业，不会不理解其中之敏感互利共生关系；因此若是认为北京不知道就算强力夺取台湾版导体制造产能，最后很有可能在多地输出管制封杀下，最后变成一场空，显然就是对于此项议题研究毫不到家。

中国大陆从研发制造两弹一星时代，就极端讲究自力更生科技自主；对于掌握整个生产制造脉络与供应链，在各个工业集团中都设立专门研究产业情报单位，因此不会不理解台湾半导体产业必须与全球保持技术联结交易关系，在此种前提下，绝对不会如此鲁莽地让夺取台湾半导体业，变成对台动武理由。

美国智库学者做出此种违背基本常识之研判，不但是毫无品质，更是存心透过像福斯新闻这样抱持特定立场媒体，做出危言耸听挑拨两岸对立情绪之荒诞推测。但是经过转述传送，必然又成为许多象牙塔内看媒体报导，只能靠着人云亦云随波逐流之政治评论家或是安全分析者，所将后续引述之基本资料。

只要是关心中国大陆科技发展人士，都可以认识到北京早就察觉到半导体产业是其科技发展严重短板所在，为避免日后变成其他高科技产业生存发展之罩门，建立本土半导体生产能量，早就是中国大陆经济发展核心项目与科技攻关重大目标。而事实上，近年来欧美对于中国大陆科技封杀重点，就是聚焦在半导体产业相关技术与专利。

当然就目前欧美对于中国大陆在经贸竞争与科技角力上，华为等通信产业是重大焦点，但是最后能够决定何方胜出之关键，还是在于谁能掌握较为完整之产业体系，只要在技术面向上受制于人，最后很可能就会成为遭人攻破，必须俯首称臣之死穴。其中能够影响通信科技之前端技术产品，其实就是半导体与智能晶片，因此必须更让半导体制造在这场科技战中无法缺席。

中国大陆在经济与科技发展历程上，饱受欧美技术封杀与管制，甚至在航天合作上更受到排挤与歧视，这些刻骨铭心记忆，确实会让中国大陆非常关切半导体产能，但若是说北京不选择自立自强，建构本身半导体产制与研发能量，却激发出对台动武诱因，此等逻辑实在让人难以理解。对照这位智库专家服务经历，吾人对于美国之所以会鲁莽对伊拉克与阿富汗动武，然后现身于泥淖无法脱身，显然就可以理解所谓盲人骑瞎马也不过如此！