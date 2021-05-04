中美需要寻找“共存”智慧

作者：欧阳五

拜登执政百日演说，视中国为美国的一大战略挑战。这一表态再次拉低了世界对中美关系前景的预期。

不过，笔者认为，更值得担忧的是美国舆论大环境。美国前国务卿基辛格（Henry Kissinger）近日在受访时说，拜登政府面临的情况是，现在美国舆论已经开始相信，中国不仅是一个快速发展的国家，更是一个“天生的敌人”。他呼吁美国应对“与中国共存”保持开放态度。

使用“共存”——这一描述两国关系相处最基本状态和低互动性的词语，显示了基辛格对美国国内反华情绪现实的认知，同时也有为中美关系筑底之意。这种“共存”的呼吁，其积极意义在于为中美关系创造冷静思考、重新认知的空间，暗含期望与可能。

要停止妖魔化、污名化中国

当然，要想实现和平的“共存”，首先要做的是尽快停止妖魔化、污名化中国的攻击言行。这不仅是降低对立风险的必然需要，也已经是美国正确制定战略、政策的迫切需要。正如观察家所说，“中国威胁”竟然已成为美国两党的黏合剂，也被作为美国改革或发展某些产业时的最好刺激剂。在美国有识之士眼中，这无疑是危险的，甚至会引发灾难性后果。哈佛大学教授约瑟夫·奈（Joseph Nye）就警告美国，夸大恐惧同低估对手一样危险。

除了美国加大力度污名化中国、时刻以“威胁”论中国，将加剧其内外政策走偏、改革失焦、恶化国内政治斗争等这些可怕的后果，必须看到，这几年美国国内种族歧视愈发严重，社会陷入仇恨，“美国优先”民粹主义高涨……长年炒作“中国威胁论”转移了真正的矛盾焦点，也搭上了美国的自信，使美国社会日益变得敏感、脆弱和偏激——崇尚言论自由，却打压像杰弗里·萨克斯（Jeffrey Sachs）这样质疑所谓“种族灭绝”的良心学者；崇尚开放包容理念的美国高校，却在煽动反华情绪，令亚裔师生人心惶惶，美国正在恐惧心理下变得愈来愈“不美国” 。

回归常识寻找“共存”公约数

其次，需要做的是，中美两国都必须回归常识，一起拨开重重迷雾，重新把一些根本性的、真正的心结问题拿出来认真审视，深入思考，寻找到两国“共存”的公约数。

对于美国而言，特别需要回归的常识有三：

（1）必须认识到当今世界的进步必然包含了中国的崛起和复兴。新加坡国父李光耀曾说：“中国参与世界地位重组的规模，使得世界必须在30年或40年的时间内找到一种新的平衡。假装中国不过是另一个大国参与者，是不可能的，它是人类历史上最大的参与者。”世界进入新型全球化，中国的成功是其中重要的组成部分，如果中国没有能够实现和平崛起，对世界而言将是巨大的失败。

（2）中国崛起并不意味着美国必然衰落。中国经济上的崛起与其政治上多边主义的主张，并不对美国本身的兴衰构成威胁，而只是加速了世界去霸权的进程，并不对应美国国力必然衰落。世界去霸权是国际社会民主化的历史大势，美国仍掌握着放弃霸权、引领民主的主动权，不必然与自身国力的消长捆绑起来。反而，美国主动去霸权将会赢得世界的尊重，真正有益巩固其国际领导地位。

（3）文明冲突不是必然，对话和包容是文明相遇的另一种方式。美国不少人将中美之间的竞争说成是两种文明之间必然的冲突，把前景说得一片悲观。这是片面解读了亨廷顿（Samuel Huntington）撰写的《文明的冲突》。亨廷顿曾说，他所期望的是唤起人们对文明冲突的危险性的注意，将有助于促进世界上“文明的对话”。此次美国面对的，恰恰是历史上多次发生文明包容共生的中国。美国需要更深入地了解中国的文明，和当代中国对悠久文明的主流价值继承，校正关键认知。

中共诞生百年是加深彼此理解良机

这一次中美关系的深刻调整，球的确是在美国一方。但是，对于中国而言，也不能只陷入抱怨和回怼各种抹黑、曲解的被动中，而应当更积极增进与外部的沟通，多了解外部视角下的中国，找到自我认知和外部认知的差异，努力去化解误解和疑虑。

一定意义上，中国共产党诞生百年正是一次加深彼此理解和认识的良机。作为传承中华文明包容基因的执政党，中共要在中国建设的社会主义，是与资本主义国家互鉴并存的。应当通过讲好中共百年历史，让美国理解中国的心路历程，尊重中国人对自身道路的历史选择，中国也会发自内心尊重其他国家对自己的道路选择。

总之，中美两国有识之士必须认识到，只有一起寻找“共存”智慧，不断深入研究，澄清误解，开掘出重新联结两国内心的理解通路，才能从根本上化解世界这两个头号大国的相处危机。