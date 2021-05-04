拜登和特朗普差别在哪

作者：周阳山

经过100多天的执政后，拜登的政策路线与基本方针逐渐清晰。不同于一些中文评论将重心放在美国对华政策的连续性之上，本文的焦点在于“重中之重”的内政方针。很显然，拜登正试图“挪移”支持特朗普的群众基础，这也反映他的对华政策不同于前任的特朗普政府。

首先，拜登继承了民主党在1930年代实施“新政”的“大政府”传统，提出了三项宏大的政府支出计划。其中包括：经费1.9兆美元的“疫情纾困法案”，以及耗资1.8兆美元的“美国家庭计划”，另外则是为期八年，总额高达2.25兆美元的基础建设方案，称之“美国就业计划”。这三项“新新政”一旦实施后，美国整体的意识形态座标将向左位移，变成名副其实的社会福利国家。换言之，拜登将落实2020年民主党总统初选之际，类似参议员桑德斯和华伦等人提出，当时被批评为激进的“社会主义政策”。

以“美国家庭计划”为例，其中包括为全国3岁、4岁学龄前儿童提供免费学前教育，总经费达2000亿美元，预计造福全美500万名儿童，平均为每个家庭省下1万3000美元。该计划内容还包括实施育儿抵税，并将为劳工提供带薪家事假，以争取更多工薪阶层支持。

此外，美国政府也将为高中毕业生提供“二年制社区学院学费减免”，使其尽早加入职场。这也是针对过去支持特朗普最力的那些“未念过大学的白人选民”的重要诉求。

在另一项“就业计划”中，拜登将投入6500亿美元，提供就业机会，用于修建1万座桥梁和2万英里的道路。此外，还将投资电动车市场，将全美充电站增加到50万个；这正是拜登矢言与中国大陆进行的实质竞争。其具体作法是改变“小政府”的自由主义思维，积极赶超中国的基础建设。换言之，唯有彻底改善美国自身的体质，才能确保在其任内不会被中国超越。

值得注意的是，拜登另将投入6500亿美元，将基础建设深入美国家庭。其中包括汰换全美的含铅水管，改善水质，以嘉惠1000万个家庭；另外，他也承诺要让无宽频网路的三成五乡村家庭上网。此外，还要将4000亿美元投入社区的养老院和照护机构。这些花大钱的措施将逐渐改变美国社会“穷措大”的困境。而其经费来源，则将针对富人和企业大幅度征税。这势将引起富豪阶层的强力反弹！

在族群关系上，拜登强调极端的白人至上主义是最严重的恐怖主义挑战。换言之，美国的主要威胁不在境外而来自内部，尤其是穷困、激进、偏执的白人社群。基于此，他强调与中国的竞争，而非对抗。这凸显了与特朗普的“翻脸、甩锅、对抗”完全不同的对华政策。

简言之，美国只有在良性竞争之下面对中国的发展与崛起，才能重振国力、重整国威、重新团结；否则美国终将在自大与自欺之中，黯然神伤，快速失去全球主导者的地位！