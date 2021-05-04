汉光兵推：台战机无法承受第一击 导弹“乱飞”无法识别美军

作者：陈宗逸

台军汉光37号演习电脑兵推，刚刚在4月30日结束。台防部虽然发布消息，认为演习“采用‘复合式兵棋推演’模式，依敌情威胁及作战进程实施防卫作战重大军备议题图上兵推，再将所获结论输入电脑兵棋系统进行交战。兵推时间延长至八天七夜，并将战备整备、全民防卫、城镇作战及纵深守备等均纳入想定状况。”

同时，台军在汉光兵推后，也获得结论，认为“全民总力、军事动员、战力保存、整体防空、资电作战等，均将纳入7月实兵演习重要验证课目，并据以修订‘固安作战计划’，实质提升台军整体防卫作战战力。”

看似前景一片美好，演习顺利成功，结果又是蓝军（台军）成功击退红军（解放军）的戏码。此次噱头在于纳入解放军新服役之075型两栖突击舰等最新攻台武力等参数，纳入电脑兵推程式中，增加台军抵抗难度。台防部说明有模有样，且官泄不少有利自己的资讯作为内宣，让外界以为台军已经做好准备。

演习过程中，由美国在台协会（AIT）“联络事务组”与“安全合作组”（原“技术组”）所邀请之特定美方现役军官共同观察的结果，传出声音认为，台军将整个战况想象过度美好，且战力转移、战力保存等作业不切实际，台军也未进行有意义的演练，未来台军、特别是空军战机，将躲不过解放军第一击后的冲击，战力归零。

美方人士认为，台军战机在解放军攻势中几乎没有效能，因为起降补给都有问题，而台军在失去所有战机战力后，整个台湾空域将有大量的导弹四处乱飞，美军军机即使想驰援也无法到达特定空域。

美方人士表示，台军从未认真考量机场抗炸能力的问题，也从未由实战角度去认真演习机场抗炸情境，所谓演习多半为表演性质的操演，即使曾经有美军顾问团在数年间几次亲临指导，也仅止于上课听令，并未年年、月月实际操作，而此种敷衍作为，一旦实战降临，台军空军基地机场将面临大半毁损的窘态，台军战机即使起飞，也无法降落补给，空军战力将在解放军第一击发动后急速毁灭。而台军在东部二处地窖洞穴基地，也将是解放军从太平洋台湾东岸打击的重点目标，解放军年年飞越台湾东部沿海与太平洋沿岸，“绝对不是塑胶！”

一旦台军失去空优，而海上舰艇大半目标不是被第一击摧毁，就是后撤保存战力，依据台军历来的保存战力演练，台军舰艇就是退到太平洋第二岛链，至关岛甚至夏威夷去。而如要反攻回台湾，则要在美舰率领下反攻，台军老旧舰艇无法在第一击后，顺利回防独自反攻台湾。而此时海军舰艇的存活，端赖美国的态度而定，并未操之在己。

美军方面最担心的，就是一旦台军战机无法升空，空优由解放军军机所夺，则台军唯一能够使用的战术，就是大量的防空导弹漫天飞舞。而这批导弹包括美制、也包括台湾自制，都被纳入不同管制系统管制，台军自制导弹，如天弓系列、陆射/海射剑二系列等长、中程导弹，使用台军自制敌我识别系统，并未与美军连线，一旦这批导弹在台湾领空四处飞舞，则连美军战机也无法靠近台湾周边空域，以免被误击。

而数量高达700枚左右的爱国者PAC-2+ GEM和PAC-3/PAC-3 MSE则专事对付弹道导弹、巡航导弹以及高价值战机，虽能够与美军产生敌我识别效能，不过在密集弹幕的空域中，美军战机也很难在此处发挥战力。此外，台军拥有数量庞大的陆射对海导弹，在缺乏海上舰艇、空中平台的状态下，也会发狂猛射，而此批导弹多半为台军自制的雄风2型、雄风3型等自制导弹，也与美军无敌我识别资讯交换，美军舰艇即使想驰援台湾、甚至接近台湾海域，也会凛于台制导弹四处狂射，而无法接近台湾。