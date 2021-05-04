打针竞赛落后 港经济难有运行

《星岛日报》社论

金融管理局总裁余伟文昨天指出，香港疫苗接种率远低于纽约、伦敦与新加坡等城市，可能影响香港国际金融中心的发展，也会导致跨境旅游与商务往来没法重新开放，令他感到忧虑。他说的这番话，是一记当头棒喝，现在世界各主要经济体与城市，正进行一场“打针斗快”的激烈竞赛，谁的人口接种愈多，就可以愈快重启经济，与同样安全的国家互通，尽早走出疫境“重生”，可惜香港在这方面正大落后，如果不奋力追赶，强弱将更悬殊，对未来发展损害十分深远。

“纽伦”遥领先香港独憔悴

比较“纽伦港”三大城市的疫情，本来香港一直较好，封城也算温和，但纽约与伦敦在劣势下釜底抽薪，以洪荒之力催谷疫苗接种，终于杀出一条血路，渐入佳境。纽约市850万人中，有超过250万人已接受完整疫苗注射，达到成年人口的三成半，到6月时，接种的市民可望增加一倍，该市市长白思豪扬言将于7月1日全面重开经济。至于伦敦，已打疫苗者更占人口近五成，与七成的目标已相距不远。

这两个城市大大加快打疫苗步伐，对内对外都发挥了提振作用。在疫情最恶劣时，纽约与伦敦经济活动大多停摆，直至近半市民接种了疫苗，并实行“疫苗护照”措施，大部分场所终于重见天日。至于与其他接种率较高的国家和城市互通，也为期不远，互认打针记录的系统正开始成形，不用多久将可以凭此入境。

按目前的趋势，当一些城市的疫苗接种率达到六成以上，成功建立群体免疫，双方旅客自由流动的机会便很大，而跨国企业人员将更有信心到那里进行商务活动。反之，接种率低的城市，将被界定为“有风险”，尽量避免前往。余伟文经常接触这类企业人士，很了解其想法，故对这前景特别感到忧虑，指一些总部在英美的大型企业，如到亚洲其他城市巡视业务，唯独不能来香港，长远而言，或会将地区总部迁走。

跟不上互通将被边缘化

不单余伟文有此预警，财政司司长陈茂波近日也曾指出，欧美接种疫苗进度良好，正积极部署恢复国际出行，若香港打针仍然落后，恢复往来将受限，经济复苏也会被拖慢。意思是，如果香港跟不上互通的大势，就会逐渐被边缘化，当跨国企业找到其他城市替代，香港原来的地位便会丧失。

这绝非杞人忧天，也不是政府为“谷针”出的口术，疫苗接种率的确正成为国际界定一个城市是否“安全”的重要指标，如果香港打齐两针的人数，仍徘徊在占人口百分之十几的水平，外国与香港往来的信心必大打折扣。

政府与工商金融界必须认真正视这危机，应尽最大努力推高接种率，不要让余伟文所忧虑的情况成为事实。