香港特首粉墨登场做主持的作用何在

来源：香港01

香港特首林郑月娥亲自主持40集《选委界别分组面面观》，邀请选委界别代表解释选举制度改革原因和影响，重新构建选举制度可体现均衡参与，有助提升特区的治理效能。节目虽然不无重要性，但如今社会大量经济及民生问题未解，市民连日子都过得艰难。当看见特首花大量时间充当主持时，他们难免会纳闷这样做的作用何在。

节目由政府制作，自4月28日起陆续于港台电视31、香港开电视、鳯凰卫视香港台和中央电视台播出，每天两集，每集十余分钟。首几集邀得代表同乡社团的唐英年、劳工界的黄国、工业界的查毅超和金融服务界的查史美伦等。

政治改制为的是善治

每集内容大抵相若，包括解释改革选举制度可为香港施政回复正轨，个别界别的参选资格有何变动，以及讨论界别的发展前景。在同乡社团那一集，节目强调社团与香港经贸往来频繁，而内地部门只包含省级层次的同乡会，故嘉宾唐英年成立的香港江苏社团总会能够参选界别成员，惟成员众多的潮汕同乡组织则不在名单。

又如劳工界那一集，嘉宾黄国同意新增运作三年才能成为团体界别选民的条件，以防止有工会“挂羊头卖狗肉”。节目又提到黄国身兼工联会和全国政协代表，可以选择出选渠道。

新的选委界别分组除了可以选特首，又可以选出立法会议员和提名立法会议员候选人，制度改革对香港影响深远，政府制作节目推广符合情理。不过，就算节目有多重要，社会更期望看见的特首是务实推动民生政策成事，而不只是粉墨登场。市民甚至会好奇，特首花这么多时间主持节目，到底实际作用何在。

经济民生未如理想

举例来说，在房屋范畴，地政官员叹慢板，迟迟不肯决心收回棕地建屋。在社会保障范畴，廉价托儿安老服务短缺，导致十万计家庭寻找外佣分担照顾工作，外佣未能疫下到港成为家庭一大苦恼。在防疫范畴，市民对接种疫苗有诸般疑虑，又批评“保就业”计划只是“保雇主”，商户则对政府营业限制无所适从。

在这些议题上，立法会参与的程度不大，即使有参与，各个阵营意见一致，即是批评官员离地、制订政策时忽视市民真正需要。由此引起的社会不满，政府不可数算在议会头上，反而要主动查找不足。特首既为政府首长，更应详加检讨官员为何欠缺执行力，进而寻求提升部门表现之道。

若然林郑善用主持节目的多个小时，可以抽时间走访社区和询问街坊如何才能增加对疫苗和“安心出行”的信任，聆听食肆东主苦况，又可到规划和房屋部门，督促下属加快收地和建屋工作。甚至当她在节目重申重视大湾区建设，最实际的做法是亲自审视新界北部和边境规划进度，要求官员加快发展进度，追赶深圳开发，勿在大湾区创科和基建上落后于人。

香港大量的民生要务停滞不前，政府官员经常诿过于人，把施政困难的原因推在反对派。但其实施政并非只受立法机关、反对派阻挠，而是因为行政机关短视、庸懒和墨守成规。特首粉墨登场推销新选委界别分组选举，即使能增加节目的吸引力，但市民更希望她能倾注心力于解决民生事务，令社会感受政府踏实做事。