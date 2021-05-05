陈一新：赢了公投输了选举

作者：陈一新

来源：中时新闻网

“台湾民意基金会”最新民调显示，如果近两天举行四大公投投票，国民党将得其三，稳操胜券，民进党则一败涂地。如果国民党看了这份民调就心中狂喜，以为巧计得售，最后不是公投结果不如预期，就是公投没赢多少，却输了2022年期中选举与2024年大选。

在因应四大公投方面，民进党的确做了非常周全的准备与部署。首先，蔡英文总统与苏贞昌阁揆决定民进党不对四大公投提出对案。这样做的好处是一方面展现民进党让人民自由行使公投的权力，一方面民进党知道如提出对案，真理可能愈辩愈明，民进党未必讨得了好。

其次，民进党不提公投对案，并不表示该党没有对策。民进党的对策就是在全国各地举办305场“国政说明会”，向民众说明民进党在反莱猪、珍爱藻礁、公投绑大选与重启核四等4大公投的立场与政策。这样做的好处是民进党可以充分利用执政优势、行政特权、公营媒体、网军主导议题与安排议程，带风向、丑化对手与打击敌人。

日昨，为化解护藻礁公投争议，行政院已提出替代方案，将三接外推455公尺，虽然要新增预算150多亿，但已经转换成另一个话术：“藻礁公投若通过就是灾难。”

第三， 举行305场公投说明会的另一目的，就是趁机同时举办305场选举造势大会。民进党知道，2022年期中选举结果攸关2024年大选。因此，有意参加县市长、 县市议员、立委与总统的民进党政治人物，皆可透过“国政说明会”这个场合展现口才、人气、政治魅力、动员能力与对党的忠诚。易言之，民进党是利用8月28日四大公投投票之前的“国政说明会”提前操兵，一面强化党员与支持者的动员能力，一面甄选能征善战的选举好手。

第四，对民进党来说，公投输赢是小事，反正输了可以耍赖。选举胜负却是大事，因为攸关权力是否在手。民进党自知，由于2022年期中选举这一仗是一场硬仗，若是大败亏输，2023年未必天上会再掉下两把枪；因此，所有从政党员必须提前动员与提前操兵，才有机会胜选。

国民党在这一年虽革除不少“温良恭俭让”的恶习，但是仍看不懂民进党的把戏，或不知如何应对，甚至不会见招拆招。目前，国民党还是一切按计画照表操课，公投办完，办党主席选举、 县市长与县市议员候选人提名、总统与立委候选人提名，一切都要照规矩来，所有事都要按部就班。民进党是执政党，却有高度危机感。国民党是在野党，却不知今夕何夕，还是一切照章行事，岂不可笑？

如果国民党不知权变、不提前修改游戏规则，例如改善提名办法与变更作业时程，提前甄选期中选举与大选选将，把公投当选战打，恐怕最后会是赢了公投，输了选举。

（作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授）