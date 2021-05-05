经济学人为何这么忧心台湾

来源：中时新闻网

英国《经济学人》形容台湾是“地球上最危险地区”，或许危言耸听，但台湾民主化以后，似乎愈来愈不在乎“和平”，尤其民进党执政后，不惜对大陆摆出对抗姿态，美中关系恶化后，如获至宝紧跟着美国对抗中国大陆的脚步，认为有利于永久执政。视和平如敝屣的态度，使台湾成为区域冲突的导火线。

冲撞大陆转移民怨焦点

过去五年，大陆对蔡英文总统的态度其实相当克制，希望为民共关系保留改善的余地，但最近出现改变的迹象。大陆国台办针对总统蔡英文和副总统赖清德在“海内外国是会议”的发言，做出强烈回应，发言人马晓光批评两人“发表挑衅言论，声称要让台湾成为正常化的国家”，是“操弄和鼓噪谋独议题，大肆散播台独言论，进一步暴露了他们伪善意、真台独的本质，撕下了他们所谓缓和两岸关系的面具”。

陆委会主委邱太三刚接任时，曾期望两岸“春暖花开”，但春天仍然遥远，两岸依旧冰冻，蔡英文与赖清德的谈话更让两岸僵持雪上加霜。

其实，蔡英文并未出席“海内外国是会议”，而只是发表书面谈话。大会主题是“台湾国家正常化，亚太和平永续化”，她强调“台湾会持续深化与理念相近国家的合作，善尽区域成员的责任，与其他国家共同捍卫民主自由，维护印太地区的稳定和平”，内容其实中规中矩。

台湾副总统赖清德却在会议中表示：“台湾是主权独立的国家，与中国互不隶属，这是不争的事实。”他还重申，台湾前途只能由2300万台湾人民决定，而非任何国家、任何政党或任何人可以轻易决定的。这是鲜明的“两国论”，与蔡英文政府的“中华民国台湾”论述有别。

赖清德在美中日三方关系紧绷时刻抛出台独论，所为何事？只是做给美国看吗？恐怕不是。拜登政府中国政策的表述已非常明确，是“对抗、竞争、合作”的三合一策略。蔡政府却持续“以独抗中”政策，想必是为了近来内政“天灾人祸”频仍，需要再次冲撞大陆，以转移民意责难的焦点。

以冲撞大陆化解自身危机，是1996年台湾第一次民选总统爆发飞弹危机后，民进党屡试不爽的戏码，不管是选举落后或内政不利，都可转危为安，已成为民进党的惯性，只要出现危机，就再次演出。

但是“狼来了”的戏码不断演出，终究不是常态，不但不会让台湾“正常化”，在两岸之间不断的筑高墙，反倒让大陆有“广积粮”的机会，如果两岸最终必有一战，台湾在高墙之下，又有何实力对抗大陆攻台？

需提出两岸和平路线图

和平是人类最高价值，冷战时代美苏两强激烈对抗，屡次爆发代理人战争，但两强始终以“建构和平”为最高政策目标，因而未爆发核子大战。两岸硬实力不成对比，更应积极建构和平才是，但民进党却反其道而行，让《经济学人》忧心是“地球上最危险地区”。“和平”绝对不是靠冲撞获得，而要有“和平建构”的策略，特别是小国面对大国时，更需要一套和平策略。

陈水扁执政时期，蔡英文担任陆委会主委时，曾提出“两岸和平稳定的互动架构”，当时就以“和平”为最高价值与原则。蔡就任总统后，拒绝接受“九二共识”，很多人曾希望以“和平共识”取代“九二共识”，虽然大陆没有接受，但终归足以展现台湾追求两岸和平的意志，避免两岸对抗呈现螺旋性恶化趋势。

遗憾的是，蔡英文就任总统后，并未以和平为念，第一任宣布“不走与中国对抗的老路”，在第二任宣示“以和平、对等、民主及对话的原则，期望与大陆互动协商”，但都是空话，走的却是对抗冲突之路。

和平应该是两岸不可放弃的最高原则。台海已成为地缘政治全球最危险的火药桶，更需要积极“建构和平”，首先应该提出“和平路线图”，并以此与大陆对话。大陆既然未放弃和平统一，也应该提出“两岸和平路线图”，框住两岸关系，降低外部势力的操弄与两岸内部极端势力的破坏。