蔡英文纵容派系现在尝到了施政苦果

来源：联合报

台湾警界从“松山之乱”、“滥抓良民”到“北投之乱”，一波接一波。这一连串警纪崩坏，底下赫然穿插着民进党派系乱斗的斧凿，浮现“派系与黑道共生”的脉络。其中，“松山之乱”牵动警政署长陈家钦、内政部长徐国勇与行政院长苏贞昌的三角恩仇；“北投之乱”则暴露黑道扎根民进党派系，而且是蔡英文旗下的“英系”。两者，皆严重践踏民进党“清廉勤政”的创党价值。

事实上，不仅警政，政府诸多施政乱象，民进党派系内斗往往是其中关键字。从关中天事件、疫苗采购到太鲁阁号事件，背后都存在绿营派系权势争夺的黑影。苏内阁用人行事徇私，引发派系反弹，而拖垮施政。外界更深的质疑，则指向蔡英文纵容派系乃至被派系挟持，因此，在地方有台北市党部主委吴怡农是否“黑道傀儡”的质疑，在中央则放任山头以国政为竞技场，割据政府部门。

民进党标榜“派系共治”，实则借此进行人事分赃及争夺资源，一直备受诟病。蔡政府上任之初，林全内阁被贴上“老蓝男”标签，执行蔡英文改革政策却遭党内派系掣肘，迅即黯然下台。新潮流的深绿金孙赖清德取而代之，他之上，还有被喻为“地下总统”的总统府秘书长陈菊，新系全面掌控政府资源，连独立机关都沦为东厂及酬庸筹码。二○一八地方选举绿营惨败后，面临连任危机的蔡英文起用败选的苏贞昌总管行政大军，扛下辅选重任，也埋下派系再平衡的伏笔。苏揆利用行政资源壮大个人权势，挑动派系接班之争，是近来内政乱局的源头。

“英系”一词，是2014年蔡英文重掌党主席准备挑战大位时所创，声称“要把民进党还给社会”，并夸言“党内只有一个派系，叫作人民”。但五年执政的结果证明，民进党把公民力量收编成小绿侧翼，派系则从党内中常会争到国营事业、内阁席次、插旗生技能源等产业，无所不争。蔡英文的“英系”更成新兴山头，南方的英系大将陈明文，被爆助黑帮入监探视枪手；北部的英系大老黄承国，则吸纳黑道掌控首都党部。

蔡英文高谈“派系合作”，其潜台词就是权力分配。“苏系”掌握了最多行政资源，于是立院龙头摆上与苏素不对头的“正国会”大老游锡堃，私下则用万年党鞭柯建铭操控国会。为节制苏系坐大，蔡英文巧妙地把党政乔手陈菊送进监院，无视其形象争议。蔡英文布局看似平衡，但最大盲点在于高估自己，也小看绿营派系的野性。

从民众的观点，每天看到政府的施政，政客不是在职位指派的脉络中分赃，就是在权势争夺的狂沙中结伙；这样的景象，还有任何“以民为念”的理想吗？NCC人事的圈定，关中天的言论钳制，派系介入疫苗采购的祸国殃民，台铁因人事角力导致可怕的生命损失人祸，人们看到派系的身影无处不在，却看不到主政者的用心和理性。

蔡英文以为，分配权力即足以平衡派系，却让整个国家陷入“派系治国”的泥淖而不自知。她破格提拔的吴怡农之所以陷入“黑道傀儡”之讥，正与她自己敦聘有黑道背景的黄承国为“国策顾问”一样，都是过度盲目、自信及蔑视百姓的结果。

无论蔡英文是纵容或是迫于形势，她的派系平衡政策已经窘态毕露，既无法建构强大有效的施政，反而让国政、警政和民主价值不断遭到派系恶行的消耗与侵蚀。若每一桩施政争议，揭开来都有派系作祟的痕迹，民众还会相信蔡政府吗？