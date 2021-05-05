美国表面缓和 对华围堵犹在

来源：香港01

七国集团（G7）外长会议周一（3日）起在英国伦敦举行，期间美国国务卿布林肯（Antony Blinken）除了正式会务外，亦先后与英、日、韩三国外长双边会谈。毫不意外地，美国当下最关心的正是中国。

在美英代表见面后的联合记者会上，《纽约时报》的记者提问提到G7会议为何邀请了一些额外的国家如韩国、印度、澳洲等参加，却仍没有邀请重要的中国及俄罗斯。英国外长拉布（Dominic Raab）首先回应指，他认为有必要有一个组织可以将有“相同想法的国家”（likeminded countries）连结在一起以讨论如何应对挑战。布林肯在肯定拉布的理由时，又强调这并非想围堵中国，只是为了维持国际基于规则的秩序。他甚至称维持这个“基于规则的秩序”（rules-based order）对中国也有好处。

这次美英双方的讲话口气显得比较缓和，也刻意地强调自己并非针对中国，试图减低与中国的对抗气氛。不过，从讲话中的细节看，放轻的只是表面的口气而已，实际上却难掩两国以西方为中心的根本逻辑。

当中最为突出的是布林肯再次强调“基于规则的秩序”。布林肯时常于外交场合提到的“基于规则的秩序”。但如果挖深一层去思考，到底什么是“基于规则的秩序”？如果这说的“规则”是建基于全球共识所产生的，那美国过去的历史证明美国不单不是规则的守护者，更多次是规则的破坏者。例如美国及西方无视联合国单独发动了包括伊拉克、利比亚、叙利亚的战争、美国甚至并没有遵守自己一手设立的世界贸易组织（WTO）的裁决，坚持维持一些关税。

中国不同意美国秩序

“基于规则的秩序”代表的并非什么国际共识，其背后的潜台词很可能是指“美国能领先并成为世界中心的秩序”。美国强调要中国接受这个美国利益优先的所谓“基于规则的秩序”，甚至还称维持这个秩序对中国也有好处。这对中国而言绝对是匪夷所思的讲法。早在今年3月中美代表在阿拉斯加，中方代表杨洁篪就猛烈反驳过“基于规则的秩序”这讲法，指“中方支持以联合国为核心的国际体系，是以国际法为基础的国际秩序，而不是一小撮国家鼓吹的规则为基础的国际秩序。”显然，中国并不同意美国的秩序是世界秩序。

拉布虽然并没有使用“基于规则的秩序”的讲法，但其所讲组织“相同想法的国家”应对威胁，这种区分“朋友”与“敌人”的二分方法实际上跟围堵中国（可能也包括俄罗斯）无异。美英的说法充其量只能说是外交表演，说出不围堵及维持秩序，只是想建立自己不谋求对抗及只是维持秩序的良好形象，但对限制中国实际的立场并没有软化。

但正如美国哥伦比亚大学历史系教授Stephen Wertheim所指出，美国并没有遵守过什么规则，而试图将自己的力量视为共识并妖魔化对手，这样的做法是危险的。拜登政府上任后对中国较前朝理性温和，但实际的意图似乎与特朗普政府时代没有太大分别，只是在包装不同。关系的问题始终在于，美国仍无法承认中国与其为平等国家的现实，试图强迫中国接受自己的一套。近来，中美在外交场合上并没有再发生像3月中加拉斯加般的直接激烈对抗，布林肯也答应了这周五（7日）出席由中国召国的联合国安理会高峰会，不过两国很可能只能维持表面上的平静，实际上仍然是各说各话，国力对抗将进一步在台底下进下。