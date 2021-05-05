台湾帮美猪“洗产地” 陈吉仲怎么不吭声

来源：联合报

台湾被爆出有伙房使用包装箱写台猪、内容物却标示为美猪的猪排产品，质疑吃不安心。对此台湾国防部轻描淡写地说，外包装原产地指的是制造、加工地区（台湾），也有明确标示猪肉的原产地是美国，标示符合卫福部的规范，且不含莱剂。台湾虽未规定不能吃美猪，但此事印证外界一再质疑的，今年以来进口猪已超过2.3万公吨，但满街只见台湾猪标章的怪象。这明明就是过去民进党跟农委会主委陈吉仲最反对的“洗产地”，怎么现在都鸦雀无声？

马英九政府执政时推动签订两岸服贸条例以及自由经济示范区时，在野的民进党跟当时的反服贸大将陈吉仲，反对的理由就是担心，如此可以让大陆低廉的原物料大举倾销，再透过在台加工或是过个水把MIC洗成MIT，也就是“洗产地”。事实上，当时的规范中有很严格的原产地规则，并不至于真会出现洗产地的状况。

但是现在这种情况就很可能发生在莱猪身上。蔡政府开放莱猪进口，面对外界要求标示莱剂，让消费者得以辨识，蔡政府以各种理由推托，且为了不想在源头端标示莱猪，反而在下游的消费端推出各种不具效力的猪标章，从农委会到卫福部，治丝益棼，搞得鸡飞狗跳。不论是在传统市场或小吃店，举目所及都是台湾猪，也不见有稽核，搞得一点公信力也没有。

台湾开放海外猪肉进口早已多时，在开放含莱剂美猪进口后，很多小吃店的排骨饭纷纷涨价，理由是原本是采用进口猪，现在改用台产猪，只好涨价，外界才知道原来进口猪肉制品早已充斥在你我每日的饮食中。只是今年元月开放含莱剂的猪肉进口后，一时间，进口猪肉突然全部消失匿迹，但根据政府的猪肉仪表板，从今年迄今，明明已有超过2.3万公吨包含美猪在内的进口猪肉，请问，这些肉都销到哪里去了？

对此，陈吉仲不久前才回应说，这些进口猪肉七成都变成加工品，民众采购猪肉加工品可看标示了解来源。言犹在耳，眼前这批猪排就是用美国猪肉加工后变身的台湾猪排，哪管只是在台湾进行微量加工。外界也才赫然得知，原来厂商用这种方式就可以把美猪洗成台猪，且这恐非个案，而是普遍的现象。也印证了外界一直以来的疑问，原来进口猪肉是这样“匿踪”的。

更让人担心的是，莱猪依政府规定并不需要标示，现在这种美国猪肉变身台湾猪排的方式，就不只可以洗产地，还可以洗（莱猪）身分，这也就是当时外界疾呼应要标示莱剂的原因。

还有另一个问题是，进口猪肉比台产猪便宜，这种鱼目混珠的方式对于禁用莱剂的台湾猪农公平吗？这种形同欺瞒的标示，把消费者权益置在何方？一天到晚把“伤害我可以，但不要伤害台湾猪农”挂在嘴上的陈吉仲，对于这种原本最反对的“洗产地”，还有消费者最害怕的“洗身分”，这下子怎么又不吭声了？