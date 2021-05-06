中国专家：中欧都要适应竞合并存新局面

来源：明报

中国和欧盟就新疆议题互相实施制裁后关系转差，双方历时七年、去年底完成谈判的《中欧全面投资协定》（CAI）触礁，欧盟表示已暂缓交由议会审议批准，但澄清不代表协议中止。与此同时，欧盟据报将提出新法，防堵中资并购欧洲企业和参与招标。中方专家指出，双方并未放弃协定，下一步取决于如何互动，未来中欧都需要适应竞争与合作并存的新局面，强调“有合作就不会脱钩”。

欧盟官员：互相制裁 情况不利批准协定

法新社报道，欧盟委员会副主席兼贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周二（4日）表示，欧委会某程度上已暂停（和投资协定相关的）政治接触活动。“显而易见，欧盟与中国互相制裁，目前的情况不利于批准这项协定”。他又强调，达成协定的根本原因仍然存在，协定有助于解决欧盟与中国在贸易上的不平等。

更新工业策略 减依赖中国原料供应

消息甫出，许多欧洲议会议员拍手叫好，遭中国制裁的法籍议员格鲁克斯曼（Raphael Glucksmann）在twitter庆祝反对派“大获全胜”。欧盟一名女发言人随后发出书面声明，表示投资协定涉及法律和文本翻译的技术部分仍在进行中，而现在还不是开始批准程序的时候。“协定的审查无法与中欧关系动态切割，批准前景将取决于局势如何演变”。

欧盟委员会昨日（5日）在网站更新工业策略计划，将在原材料、电池、药物原料、氢、半导体及云端技术6个战略领域，减少对中国及其他外国供应商的依赖。欧委会表示，新冠疫情暴露了欧盟供应链的脆弱，指出欧盟有137种战略敏感产品，过半要依赖中国进口。

拟阻获政府补贴外企并购参与招标

另据德媒报道，欧委会当天还将建议立法，阻止获政府补贴的外国企业并购欧盟企业，或者参与欧盟的公开招标。尽管条文没有直接点名中国，只在注脚和说明提到中国，不过显然是针对中资企业而来。路透社亦引述消息指，欧盟和印度将于本周六（8日）在线上峰会上，同意重启自2013年以来陷入停滞的自由贸易磋商，并认为是要联手对付中国。

中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平对明报表示，中欧投资协定暂停不等于不会签署，“只是说现在政治气氛不太好，先等一等不要着急，下一步取决于双方如何互动”。他指出，中欧现在都还不太适应竞争合作并存的新局面，但“有合作就不会脱钩”。欧洲不是霸权国家，亦没有把中国当成地缘政治威胁，因此与美国对华政策存在差别，出现问题不代表关系会严重滑坡。中欧相互制裁后，国家主席习近平4月初和德国总理默克尔通话，又与中法德领导人视像峰会探讨气候问题合作，这均是双方释放阻止关系恶化的信号。

中国及欧盟去年底宣布完成长达7年的中欧投资协定谈判，之后因新疆议题互相实施制裁，一些主要欧洲议会议员会阻止批准协定。中方则表示协定不是一方给予另一方的“恩赐”，而是互利互惠。