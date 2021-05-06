美国要加息？ 市场的真正忧虑是经济过热

来源：香港01

01观点

美国财长耶伦（Janet Yellen）周二（4日）在网上经济峰会中讨论到拜登的新经济政策主张时，指假如政策使经济过热、产生高通胀的话，可能需要加息应对。联邦利率由联储局决定，传统上决策独立于白宫政策。不过耶伦在出位拜登政府财长前，曾在联储局出仕多年，2014年至2018年更任联储局主席，其有关于加息的讲法普遍认为非常有份量。消息一出，被认为对利率敏感的科技股领跌美股，纳指盘中一度大跌接近3%。

耶伦有关加息的评论表面似乎与联储局主席鲍威尔早前在联储局议息时所作的评论有所冲突，一度令市场陷入混乱。鲍威尔自拜登上任推出巨额政府使费方案后，一直都坚持联储局不会过早加息，他认为经济并不会过热并出现超越通胀，并指联储局会容忍通胀水平短暂高于2%并细心等待就业全面恢复才改变现在超宽松的货币政策。早前议息会议中，他重申了在加息前会先减少购买资产，而现在“尚未是讨论”减少购买资产的时候，意即距离加息还将有一段长日子。

耶伦与鲍威尔说法无冲突

耶伦虽然在同日又再澄清，她并非对联储局的利率政策作出建议或预期，强调联储局是独立运作的。其实细心研究，耶伦与鲍威尔两人的讲法并无冲突。耶伦提到“经济如果过热”便有需要加息，严格而言是金融常识一般的老生常谈。鲍威尔认为没必要加息的原因并非他不同意经济过热需要加息，而是他认为经济未会过热。

事实上，如果美国经济在短期内出现超级通胀的话，根据鲍威尔任联储过往的行为模式，联储局很可能会改变立场加息。例如，在2018年上半年，鲍威尔指经济强劲，会继续加息周期。但美股从该年10月开始暴跌至12月底，鲍威尔指为了预防经济衰退，立场180度改变由加息改为减息。由此可见，联储局的讲法只是基于数据预期，万一现实与预期有所差距，联储局并非一成不变。

美国经济会否过热？

所以美国是否加息的关键，始终在于美国经济会否过热。虽然联储局坚称通胀可能短暂增加，但不会持久，不认为经济会过热，不过市场显然并不完全认同，并对相关资讯非常敏感。市场有不少分析师及经济学者纷纷指鲍威尔根本不了解情况，称经济很快便会过热并迫使联储改变立场改息。一些常用的数据指标似乎也正表示通胀正在提高。例如美国最新公布的3月居民消费价格指数（CPI），同比涨幅是自13个月后首度突破2%，环比也增加0.6%，是自去年8月以来最快。另一方面，常用于预测通胀的大宗商品价格近月也快速上升，铜价与钢价都屡创近期新高。甚至乎，耶伦在这时讨论到加息，也显示她也不敢断言经济不会过热。可见，市场的担忧并非毫无道理。

到底最终会否出现经济过热和超级通胀现在各家有各说，只能留待时间证明。但由于市场难以预计拜登新的经济政策会带来何种影响，对未来感到异常焦虑，这也是为何耶伦只是老生常谈地论及经济过热便需加息，也会引起美股大震荡。而在通胀不确定性和加息的阴影之下，金融市场正在酝酿更大波幅与震动。尤其是美股的估值已接近历史高位，即使不马上出现大跌，也很难再出现去年一般的大升。