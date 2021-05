汤家骅“魔鬼论”掀港特首选举战幔

来源:思考香港

作者:区汉宗

香港特首选举明年三月才举行,但特首战已提早开打。行政会议成员汤家骅日前接受访问时,引用英文谚语称“跟认识的魔鬼打交道,总比跟不认识的魔鬼打交道好”(the devil you know better than the devil you don't),表态支持林郑月娥留任。

“魔鬼论”(devil论)持续发酵,惹来一国两制研究中心总裁张志刚抨击,指汤家骅由林郑委任为行会成员,但汤却以“魔鬼”形容林郑,质疑此举是否合乎政治伦理,他更嘲讽汤家骅“偷鸡唔到蚀把米”。张志刚进一步说,如果现任特首是“熟悉的魔鬼”,那么建制派内其他有力问鼎特首的人,是否都是“不熟悉的魔鬼”?他相信会有一大批有志之士否认。

对于汤大赞林郑,张更唔认同,话??家唔系做选美评判,唔系你汤大状讲句我锺意就说了算,更质问汤口中林郑开放标准何在?“是比较和反对派的领头人‘揽头揽颈’,还是比较‘把酒言欢’,抑或比较对反对派团体‘慷慨解囊’?”林郑于2018年曾出席民主党党庆,“慷慨解囊”即席捐出三万元,做法惹起建制派不满。

张认为,这番说话显示汤不是一时口误,而是真的意有所指,“那句‘the devil you know’,也成为汤家骅支持现任行政长官连任的最主要论据。”

姑且不谈应该支持谁做特首,如果客观一点分析的话,汤家骅的“魔鬼论”确实有问题,一方面陷林郑于不义,让自诩慈母的她无端端成为“你熟悉的魔鬼”,另一方面,又得罪了任何潜在竞争者,谁跳出来参选挑战林郑,谁就是“你不熟悉的魔鬼”。

汤家骅“魔鬼论”的内囊

汤家骅“魔鬼论”的内囊更在于,他获林郑委任为行会成员,却不避嫌大赞林郑是“那么多届特首来说已是最开放的特首”,指林郑政府中,开明派、民主派或第三路线派别人士的比例远超各届政府。汤家骅由民主派变身建制派特别是贵为行会成员之后,愈来愈不介意以“奶粉”身份示众,不断为绰号“奶妈”的特首林郑月娥保驾护航。因此汤家骅此番与其是在擦林郑鞋,不如说是为自己的开明派形象或第三路线大唱赞歌。张志刚则引用港澳办夏宝龙强调“爱国者治港”原则的言论,质问汤“口中的‘开明派和民主派’是否符合夏宝龙讲话中‘爱国者’的标准?”

张志刚质疑,这不是汤家骅“自己一人可以自说自话”,直指汤家骅不是当选美会的评判,不能讲一声“我锺意”就算,认为这番言论涉及三名前特首董建华、曾荫权及梁振英,认为汤作为政坛中人公开评评点点,总要负责任地提些证据。的确,特别是前特首董建华及梁振英,难道他们不是“开放的特首”?汤家骅擦林郑鞋,大可不必踩低前特首来达到目的,此非君子所为。

陈智思、屈颖妍之言客观公正

今年3月,在北京准备出席两会的全国政协副主席、前行政长官梁振英接受路透社专访,被问到会否重返特首岗位,梁回应:我会竭尽所能为香港服务,为国家服务,又说自己卸任特首三年以来,不是袖手旁观。香港社会普遍认为,梁振英是一个爱国爱港,勇于担当的人,如果他能够参选香港特首是一件非常好的事情。

曾任林郑月娥竞选办主任的行政会议召集人陈智思接受港台专访时表示,“梁振英曾担任特首,并加入政治系统一段长时间,绝对有资格、能力胜任特首一职,目前亦是全国政协副主席,处理国家议题,但是否参选要视乎其个人意愿。”

陈智思近日在英文电视节目《清心直说》接受访问,被问到特首理想条件时,就提出3大方向,认为除要得到中央及港人信任外,特首在政府工作的经验也很重要。这就不仅包括梁振英,而且有在政府工作经验的理想条件的特首,范围就更广了。

建制派专栏作家屈颖妍早先撰文称,并非简单一句“爱国”便能治港,治港人士还需要符合有能力、有担当等条件。“如果建制派思维不变、方法不变,手执江山又如何?中央给你一手好牌,一样可以打烂打输。”屈颖妍又指,如果爱国就可以成为治港者,中国14亿人都可以胜任。

陈智思的“老板”是林郑月娥,他称梁振英“绝对有资格、能力胜任特首一职”,是客观公正之言;屈颖妍指:“爱国者治港的潜台词,是有能力、有担当。政治没有天才,管治者要经过磨炼、下过苦功、打过仗、中过箭,才能胜任。不是简单一句爱国,就能治港。”潜台词似乎也是在指梁振英。

有资格、能力竞选特首一职的人,范围不止一个人,除林郑外,属于梁营的财政司司长陈茂波也是下届特首热门,在官场和政圈的人缘都不错,民望亦较林郑高。新民党主席叶刘淑仪政务官出身,公共行政底子够厚,以她的智慧和多年政治经验,都属大超班,若出来选特首亦或是黑马之选。其他潜在“黑马”可能更多。龚自珍《己亥杂诗》:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。”笔者认为,竞选特首的人选不止一人更好,在爱国者治港的新选制下,选委会不仅确保治港者都是爱国者,还要从爱国者中挑选出德才兼备、有治理能力的特首人选,形成一套爱国人才选拔机制,为选贤任能提供坚实制度保障,实现香港市民所期待的良政善治。

作者是资深传媒人