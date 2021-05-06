中美政冷经热的矛盾关系

来源：旺报

旺报社评

拜登上任以来，并未如外界期待改善对华关系，反而延续特朗普时代作法，继续抗中路线。这不只让中美竞争更趋白热化，双方协商与合作的空间也可能受到限缩。在就职百日演说上，拜登屡屡提到，中国快速崛起，将成为美国全球领导地位的最大挑战，强调中美之间的竞争，不再是单纯的全球经贸主导权争夺战，而是民主制度与极权专制的世纪对抗。中美两国的高度竞争关系，将是未来的新常态。

政治剑拔弩张经贸却紧密

拜登的谈话，透露中美关系是回不去了。只是，双方台面上剑拔弩张，台面下却是不同的两样情。彭博资讯最新统计，今年以来陆企透过首次公开发行（IPO），在美上市规模高达66亿美元，是去年同期的8倍。知名金融数据服务商Dealogic进一步指出，如果在IPO基础上，再加计股票增资与可转换债发行金额，今年1～4月，陆企在纽交所及纳斯达克市场筹集到的资金规模，更创下历史纪录的110亿美元。这代表台面上政治针锋相对，台面下庞大的市场诱因，继续驱动陆企跨海赴美吸金，美国也没有对陆企关门。

不只金融市场，中美双边贸易往来也呈现愈来愈紧密的关系。根据中国商务部4月中的统计，今年第一季中美贸易高速成长，对美出口规模1192亿美元，高于去年的第一及第二大贸易伙伴东协（1051亿美元）与欧盟（1102亿美元），年增率74.7%，更远胜东协的37.1%及与欧盟56.7%。而由此衍生的对美贸易顺差高达726亿美元，占整体比重超过6成。就算美国额外课征7.5～25%不等总额将近4000亿美元的关税，但中国商品对美国企业及民众而言，仍具有高度的比价优势与吸引力，难以被他国货品所取代。

显然地，从2018年3月特朗普揭开中美对抗的序幕以来，美方处心积虑透过加重关税、重组供应链、科技制裁等各式各样手段，想要逼迫大陆就范、遏制中国崛起，但成效不彰，甚至逐渐反噬自己。美国税务基金会（Tax Foundation）就明白指出，对大陆出口产品增加的进口关税，为美国制造业平白增添约800亿美元的额外成本，也对美国经济产生巨大负面冲击。更重要的是，市场对于美国针对大陆的各式挑衅与制裁行为，并不买单。该做的生意、该下的订单、该募资的案件，一件也没有少，甚至还大幅成长。

近期很多与大陆往来密切的美企，包括知名的高通、英特尔、超微等跨国企业，都迫切希望美商务部在晶片出口禁令上松绑。而国际半导体产业协会（SEMI）更强烈建议，拜登政府不能再走特朗普时代的老路，而是应该加速批准美企对华为等陆企的供货许可。同样地，美国半导体产业协会（SIA）也呼吁，全球半导体的创新突破，绝非建立在政府对晶片技术的出口限制上。美国半导体企业一旦失去大陆市场的营收，将很难从其他市场补足，甚至可能将进一步降低相关美企的研发能力与经费来源。

基于市场法则的良性竞争

上述案例都清楚说明，基于比较利益、专业分工的市场法则，中美两边企业都在尝试突破当前美方政府所设下的政治藩篱。尤其是面对美国处处掣肘的陆企，更是充分展现出十足底气，想方设法在逆境中突围。拥有科技含量与创新技术的新创，加快赴美上市募资脚步，是一种做法。阿里巴巴、腾讯等科技巨头，积极跨足海外并购投资与策略联盟，又是另外一种做法。3月初，面对日本政府的杂音，腾讯依旧决定出资超过650亿日元，入股日本最大电商平台乐天，成为大股东；而同时间，日本二手电商独角兽Mercari为进军大陆消费市场，也选择与阿里巴巴策略合作，都是鲜明的例证。此也显露出，驱动企业前进的，不是政府力量，而是市场诱因。

中美对抗已迈入第4个年头。拜登虽然不像特朗普，动不动就威胁要制裁大陆，但双方直来直往的竞争，恐难以避免。激烈竞争的新常态下，双方都需要正确认知，竞争须奠基于市场诱因之上，而不是透过政治力量，假竞争之名行对抗之实。基于市场法则的竞争是良性竞争，有利于人类共同福祉，违背市场法则是斗争，斗争将以人民福祉为代价。如能在竞争中融入更多合作元素，减少对抗冲突，相信不只是中美两国企业所乐见，更将是全球之福。