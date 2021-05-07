来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

印度单日新增确诊病例数疯狂增长，5月1日更超过40万，单日新增确诊病例已是全球第一，比率超过三分之一，确诊数还在不断上升，印度官方预测疫情新增人数，要到5月中旬才会达到高峰，开始下降。

2020年疫情暴发初期，印度严阵以待，全国封城，导致经济急速下跌，4月至6月的经济产出，较上年同期破纪录的下降了24%，2020年底至2021年年初，印度疫情明显减缓，莫迪总理误判疫情，认为印度在第一波疫情中的高感染率已经能够形成“群体免疫”，印度央行乐观的把2021GDP的成长预测维持在10.5%，IMF甚至估计高达12.5%的成长。

由于印度政府认为第一波疫情“矫枉过正、反应过激”，所以第二波疫情开始后，莫迪坚持要避免第二轮封城，但真正原因是2021年地方选举的压力，莫迪政府匆匆重启经济、开放社会管控，甚至对佩戴口罩、保持社交距离等基本防疫措施也不再强调，莫迪甚至恢复大型体育赛事、宗教节日庆祝、大型助选集会活动等，导致疫情一发不可收拾。

印度工业联合会5月2日发表声明，代表工商界呼吁印度政府尽快限制经济活动，以控制疫情传播；而美国首席传染病专家佛奇30日接受专访时建议，防疫应该进入战时模式，印度应立即封锁国家数周，建立中央疫情控管的危机中心，并像中国那样建造野战临时医院。

其实中国模式老早在那里，但是一直要等佛奇开口，总理莫迪5月2日才召开紧急会议，提出多项新的应对措施，包括建立临时新冠病人护理中心，计划设置约1万张床位等，但还是没有宣布封城。

日益严重的疫情正逼走愈来愈多的富人与知识份子，美、日、澳紧急呼吁国民离开，同时开始封堵所有对印度交通管道，印度成为世界孤岛，其中印度尤其对美国不满。2020年以来，由于与中国的边界冲突，印度加强与美国在反中战略合作，甚至积极参与美日印澳四边机制，现在印度遭此大劫，美国虽然表态协助印度抗疫，但实际行动却让人感受不到，仅送去300台制氧机，这样援助显然与印度的期待有巨大落差。

首先，印度虽然是制药大国，但是14亿人口目前只有2%人口接种疫苗，因为美国考虑到国内疫苗优先供应，禁止疫苗原材料出口，导致印度的疫苗生产线停产，这让印度民情激愤。

其次，即使有了原料，生产疫苗若无授权，有侵犯智慧财产权的疑虑，美国政府内部有人担心，让渡专利权会使全球疫苗生产陷入混乱，因而有人批评白宫放在第一位的只是药厂高达数十亿美元的利润，而非人命关天。幸好拜登已经松口，将豁免疫苗专利，让药厂可扩大生产疫苗。

第三、由于有血栓顾忌，美国没有核准AZ疫苗使用，可是却持有1,000万剂即将失效的AZ疫苗，还有5,000万剂AZ疫苗，即将出厂，其他三种已核准的疫苗数量，已足够所有美国人施打，这6,000万剂疫苗，说要紧急拨给印度，但是迟迟没有行动。

中国对印度疫情，原本是抱着嘲笑的态度，中共中央政法委旗下社交媒体甚至发文“中国点火VS印度点火”，来讽刺印度露天焚烧新冠死者遗体，结果被中国舆论抨击“无人性”，最后被迫删文；中国现在掌握这个疫苗外交最好的机会，大量提供疫苗、上万台制氧机给印度，以把印度从抗中阵营里拉出来。

疫情给莫迪的教训，足以让每一个国家领导人为诫，经济发展并不是一切，该封城时一定要封城，而且不能够只依赖一个国家，即使是世界最强的美国也不例外，最后，防疫的成绩只有经过选举才能验证，5月2日晚，第四大省西孟加拉邦选举结果揭晓，结果莫迪大败，这个败绩是他应该反省的。



