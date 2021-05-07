台湾重回世卫 不能只靠口水战

来源：联合新闻网

作者：徐勉生

七大工业国集团（G7）外长会议五日发表公报，支持台湾有意义地参与世界卫生组织论坛及世界卫生大会。公报指出：“我们重视台湾海峡和平及稳定的重要性，并且鼓励和平解决两岸问题”。同时强调，强烈反对任何可能升高紧张情势，伤害区域稳定的片面行动。

G7集团成员，是除俄中外，世界上最先进国家，对国际局势影响不言而喻。外长公报关注台海和平，及台湾参与世卫议题，对台湾而言，应属喜忧参半。

台总统府发言人张惇涵及外交部表示，公报首度列入台湾，显见国际社会对台湾抗疫成就肯定，以及对区域和平稳定的高度关注。然而，外交辞令真实意涵，通常要由反面解读。

外长公报强调，台海和平稳定的重要性，潜台词就是认为台海和平正受到严重威胁，濒临战争边缘。充分印证经济学人杂志最新一期指称“台湾是地球上最危险地区”的封面报道。台湾受到国际关注原因，是身处险境，应该感到庆幸，还是忧虑？

外长公报鼓励两岸议题和平解决，就是针对目前两岸官方往来中断，且关系不断恶化，提出严正警告。公报称强烈反对任何可能升高紧张情势的片面行动，一方面是针对大陆近来的各项军事行动做出回应，另一方面也是呼吁台湾加强自我节制，千万不要做出被北京视为挑衅的行为。

四月二十五日台湾国家联盟举行“海内外台湾国是会议”，探讨台湾国家正常化，并建议台湾应该正名为“台湾共和国”；副总统赖清德不但应邀参加，还公开致词。在两岸关系紧绷之际，此举无异于火上浇油。

台湾重返世卫大会议题，成为国际关注焦点，固然可喜，但是两岸关系未见改善，台湾恐怕仍无法获邀参加本年世卫大会。

过去四年，台湾未能获邀参加世卫大会，不是因为没有国际支持，而是大陆反对。世卫组织有194个会员国，其中180国与大陆有邦交。由于大陆在第三世界具甚大影响力，只要持反对立场，台湾参与案就无法得到世卫过半数会员国赞同。

台湾在2009至2016年，连续八年获邀参加世卫大会，是因为当时两岸建立共识，促使会员国一致同意邀请台湾参加。蔡总统就任后否定九二共识，两岸关系一夕丕变，对于台湾参加世卫大会共识，也随之云消雾散，迄今无法重返世卫大会。

世卫会员国都深知，台湾要重返世卫大会，唯一途径是先与对岸协商，订出双方皆可接受的方案。如台湾执政者不肯面对现实，刻意规避问题核心，不去经营两岸关系，却每年发动大量国际人士发声，结果只是沦为口水战，也辜负了国际舆论对台湾的关切与支持。

作者是台湾对外关系协会前常务理事