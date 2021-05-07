学者：中国崛起逆转与俄差距 成合作挑战

来源：明报

今年7月16日是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，俄罗斯驻港总领事萨吉托夫形容，这份外交文件是中俄双边关系的政治和法律基础，签署之举代表两国“承担起将两国人民友谊世代相传、尊重相互主权和领土完整的责任”。中俄愈走愈近之际，西方学者要不担心华府施压反加速中俄合作，要不质疑中俄潜藏分歧比外界以为的大。负笈俄国的香港学人向本报称，中俄能否维持欧亚分工默契，以及中方经济实力上升会否压低俄方地位，确是双方关系发展的挑战。

欧亚竞合微妙 有效分工存疑

正如萨吉托夫所指，中俄关系并不强调意识形态，但在战略利益上，莫斯科国立国际关系学院博士生王家豪形容，中俄合作最重要的战略利益是“打破美国霸权”，构建多极世界秩序，令两国利益获更多保障。他形容在后冷战位处“单极”的美国推动侵害中俄势力范围和核心利益的政策，例子包括北约东扩和华府干涉台港事务，因此中俄盼望联手促成“‘后西方’世界秩序”，以扞卫国家利益和保持外交独立性。

王家豪年初跟教育大学学者罗金义发表新书《丝绸之路经济带，欧亚融合与俄罗斯复兴》，书中以“权谋之合”描述中俄关系。

俄恐降级“小伙伴” 需谋他国同行

王解释，中俄在地缘战略利益有契合之处，但双方于欧亚地区融合存在微妙竞合关系，俄方“欧亚经济联盟”和中方“丝绸之路经济带”倡议同涉及中亚，双方目前在该地区执行“非正式”分工——俄军主导区域安全事务、中资推动经济发展，“但关键在于上述分工能否持之有效？”

另一问题是中俄之间是否真的如萨吉托夫所言般“平等”？王家豪指出，在俄中关系史上，俄国素来充当主导地位，所以中国崛起及两国实力差距逆转成为双边关系的重大挑战。他归纳俄国学者对这议题的三大论述：（一）俄国军事实力和外交影响力仍胜于中国，故双方不存在实力差距；（二）俄中存在实力差距，但中方愿意迁就俄国利益，使两国地位保持对等；（三）俄中实力愈趋悬殊，导致俄方成为同盟的“小伙伴”（junior partner），因此俄国需和其他亚洲和西方国家加强合作。