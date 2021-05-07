美国需要学懂与特朗普沟通

来源：香港01

01观点

Facebook监督委员会周三（5月5日）表示，维持封锁美国前总统特朗普的帐号，但认为不应该无限期封杀，要求公司检讨决定。

一国——而且是民主大国美国——领导人被社交媒体封杀帐号，本来已相当荒唐。但事件主角乃有“狂人”之称的特朗普，又好像变得可以理解。1月初其支持者冲击美国国会，事件性质严重，甚至有叛变的成份，时任总统特朗普因被指煽动暴力而被facebook无限期封杀帐户。

自由派的不宽容？

白宫易帅已过百天，此际facebook监督委员会指出，公司内容政策中根本没有“无限期”封锁的规定，正常惩罚包括移除违禁内容、设定有限期的封锁或永久禁用页面和帐户。当初惩罚特朗普帐户时没有按照清楚、已公布的程序，但委员会认为国会冲击后封闭其帐户的做法合理。监督委员会联席主席、前丹麦首相托宁施密特（Helle Thorning-Schmidt）表示，不应允许公众人物通过帖子来煽动暴力或制造伤害。

煽动暴力诚然不对，但在高举自由主义的美国，向来以“我虽不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利”，如今社交媒体能将政治人物禁言，自然也会被部份人视为偏频及双重标准。而且事实上，facebook也不可能彻底将特朗普禁言，因为特朗普仍然可以透过其他方法表达意见。其近日个人网站架设了一个类似社交平台的子页，在其上留言、张贴图片和片段。虽则较似单向通讯，但这亦显示了一个重点：在特朗普不犯法之下，他的声音仍然会在社会上表达。所以接下来的问题就是，美国自由派如何与这把声音共存，甚至与之沟通。

香港亦然 世界亦然

过去一年来，美国便刮起“取消文化”（Cancel culture）之风潮，twitter甚至被嘲已成为“报社最高编辑”，以示自由派对异见不宽容。但事实是，右翼的声音根本不会因此而被取消，这只会造成左翼与右翼之间断裂，各自在同温层里助大自己的声音。从社会心理学的研究中可知，人在同温层人更加会坚定信念，社会两极化自此形成。因此美国若想真正告别极右势力，要做的是学懂与右翼沟通，以此作为收窄分歧的起点。

而如此道理不只适用于美国，可放诸于包括香港在内的各个撕裂社会，甚至在国际舞台上亦然。一味的对抗无助化解分歧，甚至会令成见日深。唯有承认社会多元的价值取向，透过对话了解彼此异同，寻找政治哲学上所谓之重叠共识（Overlapping consensus），也就是在各自保持其价值观念体系下，就共存的基本秩序和原则形成共识。