豁免疫苗专利保护　撼动药厂既得利益结构

来源：香港01

01观点

美国政府在周三（5日）宣布支持豁免对新冠疫苗的知识产权保护，并在世界贸易组织层面达致这目标。此举表示白宫抵抗了来自药厂和维护知识产权组织的压力，扫除大规模疫苗生产的障碍，向全球抗疫踏出重要一步。

美国贸易代表戴琦的声明指出，美国政府认为知识产权需要受保护，但豁免新冠疫苗的知识产权有助尽快生产安全有的疫苗给最多民众，以终结疫情。声明提及的世贸层面，是指南非和印度在去年10月共同在世贸的倡议，要求世贸允许所有成员国豁免与新冠疫苗和药物相关的知识产权，直至全球达致群体免疫为止。

美国终向药厂抗衡

若果知识产权可在疫情期间豁免，生产和购买疫苗的费用可望下降，而世界各地药厂更容易制造疫苗以供应给药厂产地的民众，不必再苦苦等待COVAX疫苗分配计划。倡议早获世界140个国家支持，但诸如欧盟成员国、澳洲、日本和过往的美国等先进国家则不在名单。

美国的取态举世注目，因为生产新冠疫苗的辉瑞、强生、莫德纳药厂也是美国企业，而它们一直从知识产权收益牟取暴利，又主导美国和世界的药物使用条款，例如透过延长专利而阻止廉价仿制药上市。在新冠疫苗生产上，传媒曾报道药厂多次游说白宫反对豁免，以及要求白宫惩罚私自提升疫苗产量的国家。

事实上，美国政府支持疫苗生产豁免知识产权保护，不代表疫苗就可以顺利面世供应全球每一角落。即使厂房有产能、质素获保证，但亦要疫苗原厂愿意转让生产技术。因此，拜登政府今次一反过往政府立场，以至跟欧洲、英国、日本等盟友相左，政治意义更为重大。美国此举是向国内药厂制造强大的政治压力，迫使它们大幅开放技术转让，达致全球大量生产。同时间，美国亦向仍然反对豁免保护的国家施压，以求在世贸机制下达成一致共识。

撼动利益者必是硬仗

当然，眼看消息公布后，药厂股价在短短半天就下挫一至两成，药厂绝不轻言对白宫罢休，也许要求美国政府缩窄豁免范围和期限，或者向国民打政治宣传战，斥责拜登政府把美国的疫苗技术拱手相让给中国和俄罗斯。拜登以至政府团队不可受这些说客左右，必须顾及世界大局。更重要的是，当美国政府可以藉此机会逐步摆脱药厂的控制，重夺公共健康的权力，长远受惠的也是美国以至世界人民。

拜登政府终于向药厂抗衡，对香港不无启示。药厂是美国两大党的重要政治献金来源，不少政府高层跟药厂过从甚密，医疗政策难免要看其面色，到了疫情肆虐美国和全球的一刻，美国政府才向药厂开刀，在这方面只能说是迟来的一步。而受着既得利益者左右的，其实又何只美国？香港特首林郑月娥曾经道出施政三座大山，即港铁、领展和强积金对冲机制，到现在仍未整治，更遑论是令香港不断累积民怨的地产财团。也许特首现在着眼于政治制度改革，这方面固然重要，但经济民生改革也不能耽搁，否则到了香港社会再次动荡，无数港人受苦受压后，政府才醒觉要撼动，未免太迟。