作者：衣冠城

印度疫情失控，确诊与死亡人数不断创新高，新闻画面中垂死的病人与焚烧尸体的画面宛如人间炼狱，令人怵目惊心。

印度疫情再爆发，跟印度的社会特性有很大的关系，简单概括，印度是一个前现代的民主国家。印度国家的形成不是历史传统所形塑，也不是因为反殖民或反侵略而形成，而是殖民遗留的疆域，国家内部种族、宗教、地区、语言分立。政治上传承英国议会民主制度，但并未进行过政治与社会革命，传统势力与观念仍然深根蒂固盘枝错结。

近年来民粹强人莫迪总理，结合印度教民族主义进行造神运动，1、2月疫情稍缓就志得意满，放松管制。3、4月时因为地方选举和宗教活动的关系完全不顾防疫规定，举行大型集会，不是不戴口罩就是在河中洗浴，加速疾病的传染。

更糟的是，印度医疗资源匱乏，缺乏现代行政管理能力。3月间就传出有两百万剂疫苗，因管理不当而过期失效。最近国际救援物资纷纷涌入印度，却发现根本无法分送给灾民。

许多西方国家认为，印度人口即将超越中国大陆，又是民主国家，印度将取代中国成为下一个世界工厂。甚至不少寓言中美相争，印度渔翁得利，最近有一本战争小说在美国上市，就预言2034年中美冲突酿成世界大战，东西方两败俱伤，印度成为幸存唯一强权。

看看今日印度的悲惨世界，所谓中美大战、印度统治世界，应该归类“科幻”小说吧。