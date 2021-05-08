拜登对台政策渐浮现 学者：台要有吓阻解放军动武准备

美国总统拜登上任满一百日，台湾中央研究院欧美研究所研究员林正义昨天表示，美国对台政策雏形已经慢慢浮现，是拒绝战略明确的形态，更加确认要维持战略模糊的政策；台湾国防部前部长蔡明宪表示，战略可以模糊，但战术必须清晰，台、美军机军舰应可以直接通讯、分享情报，台方应对中国大陆展现要和平，但也做好准备随时反击的立场。

台湾中研院欧美所昨天举办“拜登新政一百日观察座谈会”，蔡明宪、林正义、美国在台协会（AIT）前处长司徒文、维吉尼亚大学教授何汉理、台国安会前副秘书长杨永明、台驻美前副代表裘兆琳等人出席。

蔡明宪说，即便战略模糊，但有必要时仍需展现实力，现在大陆军机常越过台海中线，战略模糊或许会养虎为患，美国近年来固然对台有很多军售，但也要加强软体的合作，不只有硬体。

林正义说，拜登把中国大陆当成特别挑战，美陆关系合作不是主轴，主轴是竞争，对抗则是该避免。拜登认为在合作上可以把气候变迁和其他议题分开看，对台政策已慢慢浮现，确认要维持战略模糊的政策。

裘兆琳说，拜登政府在预防战争的战略很清晰，过去一百多天任期中，中共从他上任两天后就继续军事武力展示，很多人说拜登追随特朗普，但没有人问为什么中共继续战狼外交，这是因跟果的关系，若大陆在拜登就任初期有不同表现，那相对因应措施就会有所不同。

裘兆琳说，拜登看到中国大陆继续在台海、南中国海等地有一连串武力展示，因此跟进，因为要清晰地告诉对方：“你若发动战争，我们准备好了”，我方最好的准备方式就是“你做什么我们就做什么”，因此也给台湾充足的武器，让台湾有起码吓阻大陆对台动武的条件。