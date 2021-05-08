民进党“染黑”风暴的执政危机

来源：美丽岛电子报

作者：陈淞山

先是有恃无恐的数位黑衣人清晨闯入松山分局中崙派出所恶意毁损电脑萤幕却未依法查办的“松山之乱”，警察与黑道关系曖昧又恶行恶状的警纪及治安乱象，引发台湾警政高层人士的互斗恶批及民进党的警界高官官位争夺的派系恶斗风波论战，接著又发生民进党因台北市党部前评委召集人赵映光之子赵介佑涉毒，造成党内派系相互放话恶斗而黑影幢幢，重挫民进党原有的清新执政形象。

民进党虽然断然处置尽速止血，但也因为卷入赵介佑案纷争的英系中常委、国策顾问黄承国的“黑道背景”及长期把控民进党台北市党部的问题被掀开而闹得满城风雨，导致蔡英文总统必须以兼任民进党党主席的身分对外致歉，并要求地方党部针对未来入党和参选党职及当选后表现，都要落实“排黑条款”。

显然，这场民进党染黑风暴的政治纷争，不仅涉及了民进党内的派系斗争、警政高阶人士官位抢夺以及地方党部党员入党审查与党权争夺恩怨风波，而且已经严重损及民进党的执政形象。警界风纪及其与黑道曖昧关系，再加上“各为其主”、“各自放话”的民进党派系恶斗文化卷入其中而兴风作浪，当然就难以避免地被拿出来大做文章，仿佛民进党的执政也渐有“黑道治国”或“黑道辅政”的政治氛围，若无法迅速止血疗伤，恐怕就会殃及民进党的继续执政机会了！

其实，长期以来民进党的染黑问题并不太严重，党内主流的政治菁英也曾纷纷透过各种政治机制与新进党员的“排黑条款”予以管控流弊，基本上，总能防微杜渐以避免危机扩大。然而，近年来逐渐冒出头角的中常委黄承国，因为藉著曾与三立高层的政治结盟合作及蔡英文总统亲信幕僚的特殊关系“引进”配合，而让黄承国的政治影响力与日俱增，成为民进党中常委与总统府国策顾问，并负责各大宗庙系统的政治动员与后援辅选的重要工作。

可是，黄承国真正的问题并不在于曾有黑道背景，而是他的行事作风如同“黑白郎君”一样，处理政事与“乔事”的风格屡屡让人见识到他的“藉势藉端”霸气行径，让人心生畏惧，导致大家总把他与“黑道”、“帮派”联想在一起。再加上这两届民进党台北市党部主委选举过程，许多相关当事人都曾或多或少的“感受到”他的政治威吓压力，甚至心生个人与家庭亲人生命威胁的恐惧，造成大家都避之为恐不及，敢怒而不敢言！吴怡农当选台北市党部主委之后，形同政治傀儡，重要党职与干部多属黄承国系统所把持操控，民进党的“染黑”风暴遂变本加厉地开始发光发热，就连台北市的警察系统都只能卖他面子不敢得罪他的人马与徒子徒孙。

因此，民进党、警界与黑道的政治纠结曖昧关系，渐成蔡英文执政团队与民进党派系政治的“隐忧”，而黄承国本身又是卷入其中的政治风暴关键所在，再加上内政部长徐国勇、行政院长苏贞昌屡屡为了警界高层人士的调动与升迁安排引发争议，而民进党秘书长林锡耀又一再地背后暗中介入警界高层的人事布局，导致如今的警界乱象与黑道猖獗情况越演越烈，形成蔡英文执政团队“内乱”所造成的治安危机更难加以管控，社会观感当然就“有够难看”了。

总之，民进党染黑风暴所引发的执政危机，的确已经伤筋动骨危及政权，若真正要政治止血，已经不再只是严格落实党员的“排黑条款”问题而已，而是如何扫除那些早已在民进党内横行无阻、藉势藉端的“黑白郎君”继续侵蚀党权与党职，甚至要趁机拔除那些藉由民进党派系政治各自“压宝”的高阶警界人士的“暗黑势力”，还给警界一个公平客观且专业的升迁调动环境，才能够真正杜绝根除这种政界、警界与黑道的“无间道”政治歪风，以重建社会治安形象与公信力。否则，这种“蛋生鸡、鸡生蛋”的恶性循环问题，就是民进党执政的重大危机与祸患，就是民进党会不会重蹈覆辙沦为像国民党一样“黑道治国”或“黑金治国”的输掉政权下场了！