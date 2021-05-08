当天然独与小粉红相遇小红书

来源：台湾旺报社评

大陆官媒“中国长安网”在微博发文，以“中国点火vs.印度点火”为题，将大陆火箭发射与印度火化新冠病亡患者的照片对比，引起轩然大波。虽然该官媒很快删除文章，但大陆网路回响热烈，大量被称为“小粉红”的青年网民力挺原文，认为去年疫情爆发初期，大陆曾遭国际社会群起攻之，如今回击理直气壮。

说起“小粉红”，就不得不提及两岸网路曾经多次发生的“民粹对撞”，而这也加固了台湾年轻人对“天然独”标签的自我认定。今天的两岸网路民意互动，早就已经过了“民粹对撞”的阶段，如果从力学的角度来看，现阶段正处于“对撞”后反作用力的彼此背离期。两岸民粹对撞出现在马政府后期，兴起于太阳花之后，激荡于蔡政府首任内，又随着新冠疫情达到高潮后逐渐平息。

两岸民粹对撞的“平息”，并不意味矛盾有所缓解，反而说明两岸网民之间已经“懒得再战”。当彼此敌意已经不再需要试探、彼此彻底放弃沟通与相互理解，随之而来的就是在各自舆论场的“内卷”。

以大陆为例，去年台海情势高度紧绷之际，陆方苦心邀请王金平访陆释出弦外之音，却因为央视主播的一句“这人来求和”瞬间引爆，大陆网路民粹掀翻北京涉台布局，绝对是近20年来所罕见。近期福建公布缩短台胞入闽隔离计划，再遭大陆网民一面倒指责，再次说明了反台民粹在大陆民间已经一发不可收拾。

将心比心，站在大陆官方的立场思考，北京虽然坚决反对台独、批斗民进党毫不留情，但还是希望两岸民间和睦亲善，也希望两岸人民之间的理念分歧可以透过持续的交流合作、融合发展而逐渐弥合。北京并不乐见台湾民众日益仇陆，更没想到大陆民众会如此仇台、反过来质疑大陆对台政策。当然，造成这些后果，或许有对台政策方法、策略上的问题甚至失误，但可以确定，北京本意并非如此。

在大陆网路、媒体控管制度下，“网路民粹”属于可养、可用、可控的力量，时而可以服务于对外政策、向外施压，时而可以凝聚民意、更加拥护体制，时而加以控管压制、防止其坐大挑战官方权威。北京自信，只要出现失控迹象就果断“关掉”，应该可控。殊不知网路民粹向来都是“完美风暴”中的一朵乌云，或者是“蝴蝶效应”的一次波动，可能在不知不觉中，与其他各种因素交织在一起，共同催生出“黑天鹅”风险。

以近年来的现实观察，民粹力量难以驾驭，已见之于全球各个国家、各种文化、各类政体，台湾更是如此！民进党扶植网路民粹取得政权，执政后一方面被民粹牵著鼻子走，另一方面滥用国家资源制造民粹产业链。大陆有“武统”民粹，台湾也出现“武独”论调，台派网红摆出一副摩拳擦掌上战场的姿态，实质上完全是嘴炮。随著蔡英文第二任期走向尾声，“武独”民粹会不会趁势崛起，绝非杞人忧天。

过去几年两岸民粹的激烈对撞，如同“焦土政策”般，两岸民间点滴积累的温存、美好与善意几乎付之一炬。但两岸和解真的看不到希望了吗？正当外界绝望地认为在脸书、微博、YouTube等传统社群平台上，两岸民心高墙难以逾越时，最近大陆时尚社群APP“小红书”悄然风靡台湾年轻人，提供了另一种想像空间。

“小红书”被称为大陆版Instagram，因汇集了服饰、美妆、追星、休闲、网购、资讯等多种功能，创立不到10年间已积累破亿用户，受众多为30岁以下青年。有趣的是，“小红书”这3个字恰好是源于大陆文革时期对毛语录的简称，如今却变为两岸90后追求流行文化的共同平台，而大陆亿万“小红书”青年使用者中，“小粉红”恰好又不在少数。

如果说“小粉红”曾让两岸年轻人的心灵距离愈来愈远，“小红书”又能让两岸年轻人的共同话语愈来愈多，两岸关系的柳暗花明，或许蕴藏在下一代！