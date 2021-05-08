中澳战略经济对话暂停 北京意不在澳？

作者：茅岳霖

到5月7日，中国无限期暂停从2014年开始的“中澳战略经济对话”的举动已在北京和堪培拉之间引发一些波动。随着北京中断了目前这款与西方国家开放级别较高的协议，澳元汇率6日有些回落。

按北京的口径，此次中澳之间的风波也许只是两国之间的纠纷。根据中国外交部5月7日的提法，这种局面的发生与“澳方不顾中方严正立场和多次交涉”，滥用所谓“国家安全”理由，以致严重损害中澳两国互信，破坏了正常交流合作的基础有关。这种局面引发了两国之间经贸的萎缩，澳洲商家也抱怨自2019年12月以来，澳洲大麦、煤炭、葡萄酒、龙虾和牛肉分别在中国丧失了100%、98%、97%、89%和47%的份额。

但总的来説，堪培拉并不是北京挥舞大棒的最终目标。其打击对象终究要落在大洋彼岸。在美方以“竞争、合作、对抗”三分法来定义中美关系之际，此举似乎更有些意义。

澳洲前驻华大使芮捷鋭（Geoff Raby）曾批评过，中国并不是澳洲的“战略性竞争对手”，可澳洲政府中的大多数成员却深信“中国是澳洲的战略威胁”，即便这是未经验证的假设。这种“狭隘的政府政策建议”使得澳洲最终落入了当下的境地。但这种局面的形成是有原因的。

的确，从2015年到2020年间，澳洲在对华贸易上吃到了足够的甜头。其对华贸易顺差从147.4亿美元上升到468.46亿美元，中国提供的贸易顺差已占到澳洲外贸总顺差的八成，但中国提供的经济利益尚不足以扭转澳洲的意识形态基础。

在世界格局不确定性越来越突出的背景下，有着与美国高度相似的政治体制、价值观和文化传统的澳洲似乎已经拿定了主意。通过主动加入伊拉克战争、阿富汗战争，澳洲依靠美国保障了自身安全，还依靠美国力量提高了自己在国际上的地位，一跃成为西方世界中活跃且又引人瞩目的国家。

2017年后，随着华盛顿推进其“自由开放的印太战略”，澳洲身为印太“四方安全对话”（QUAD）四国一员的身份更使之逐渐深度融入美国对华策略框架中。澳洲以国家安全为由，随美国全面禁止华为参与该国5G网络建设开始，澳洲此后又在新冠疫情、香港、新疆、台湾等问题上高强度跟随美国发难。

到2021年，澳洲在拜登（Joe Biden）的布局中又扮演了不容忽视的角色。在中美高官唇枪舌剑的安克雷奇会晤前，白宫的印太协调员坎贝尔在接受采访时称，每次美国和中国官员开会时，都会提到中国对澳洲的“经济胁迫”。在阿拉斯加安克雷奇会晤上，美国国务卿布林肯也复读了这一说辞。

这种非同寻常的“亲密”关系让北京发现，身为美国工具的澳洲似乎已经成为对美行动的一种突破口。在美国逐渐以其利益联盟为外延对抗中国时，中国也可将其大棒挥向美国的“武器”（即澳洲），并因此形成一点震动，无疑可以让持有武器的一方感受到对峙的压迫感与力量。

至于陷于风波中的澳洲何时解脱，这就要看他何时能在中美间面对大势，拿出自己的主见与独立性了。