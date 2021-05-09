全球都喊危险，只有台湾社会无感

来源：联合新闻网

联合报社论

英国《经济学人》封面故事指出，台海是全球最危险地方；报道引述刚卸任的美军印太司令戴维森所说，大陆最快可能在2027年攻台；一旦引发美中战争，将带来灾难性后果。从上月美日峰会到近日Ｇ7外长会议，也都罕见地关切台海和平稳定，显见台海情势之严峻。

平心而论，台湾民众对相关论述并不陌生，外媒只是再次点出社会大众已经习惯的现状；而国际社会对台海和平的关切，或被引导为台湾外交捷报，或被误导为台海安全保障。于是全球都喊危险，只有台湾社会无感。各界对如此反差作了许多分析，但这种宛如燕雀处堂，自以为安，不知焚祸将至的麻木，除因蔡政府大内宣奏效外，也必须归责于政客及意见领袖的操弄。

华府、北京、台北的领导人，应该没有任何一方希望战争。然而中国大陆崛起，不可避免与美国争雄。大陆机舰进出第一岛链，在台湾周边操演，已经成为常态。卫星照片或雷达航迹等资讯容易取得，过去仅有决策菁英得知的军事动态，往往很快被摊在社群网络上任由大众解读，导致问题复杂化。

在剑拔弩张下，意外与误判的可能性升高。虽然美中对立，但彼此仍有对话管道，第一线海空兵力也设置海上意外相遇准则等规范。反观两岸对话机制早已停摆；蔡英文上任不久发生的雄三误击事件，正显示这种风险：倘若飞弹意外命中的是陆籍船只甚或大陆舰艇，后果不堪设想。但五年来的局势发展，彼此缺乏沟通管道，甚至充满猜忌与恶意，这才是最大危机。

对于《经济学人》的警告，蔡英文称政府绝对有能力管控风险。然而除了两岸缺乏沟通与互信，我方是否具备足够硬实力作为维系安全的底气？近两年台湾成为美中对抗棋子，美国对台军售善门大开，甚至不乏主动“塞”装备之例。先进武器到手固值欣喜，却也造成庞大预算压力。讽刺的是，蔡政府每以军购武获大作内宣，配上“重层吓阻、滩岸歼敌”等台词，彷若筑成铜墙铁壁，却浑然不觉大陆民众随便一艘橡皮艇就轻松突破重层防线，连续抢滩登岸。

更严重的是人力问题。台军转型募兵数年后，常备兵力终于达到编现比九成的十七万“及格”标准。倘若两岸爆发战争，此一数字明显不足，被高度期待的后备动员，在义务兵役剩下四个月之后，已沦为空壳。美方注意到此，向台湾施压。政府大张旗鼓调升后备系统在国防部内位阶，却不敢直面现行兵役沦为虚应故事，不仅无法培养战斗人员，反造成国防部沉重负担的根本问题。

尤其糟糕的是，绿营对于大陆扩张的反应，不是戒慎恐惧，而是火中取栗，诉诸仇中情绪。蔡政府的内宣，藉着强调对岸的邪恶，让民众厌恶在野党，更营造一种全球挺台湾的氛围，似乎只要战端一启，八方来援，台湾就可坐看美军把解放军打趴。绿媒、网红等也发表各种解放军不堪一击的论调，不管是为蛊惑选民或赚取网络流量，挑衅中国成了绿营赚取红利的无限卡。

民初兵学大师蒋百里的名言，“生活条件与战斗条件一致者强，相离者弱，相悖者亡”。维护民主生活，是台湾绝大多数人的共识。面对大陆压境，必须寻求对话，避免仇恨与误解使局势恶化；对内则须强化备战，减少对方动武的可能。然而当今局面却背道而驰：执政者一方面营造敌对气氛，另方面又为讨好选民，恣意让生活条件与战斗条件背离。如果台湾是全球最危险地方，其危险首在内部。