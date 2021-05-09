拜登停止疫苗专利倡议 曲高和寡？

来源：联合新闻网

果不其然，新冠疫苗量产之后，富裕国家存货多到届期销毁，穷国则求助无门，价格是个门槛，更关键的是疫苗本来就是商业市场，图利是主要目的，药厂不会在乎拜登倡议可能的诺贝尔和平奖光环，而放弃图利的机会。

拜登暂时豁免疫苗专利的倡议仅只是透过贸易代表提出，还不是他亲口说，各界的反应一如预期。在乎声望的政治领袖纷纷呼应，即便如欧盟主席不明言呼应，其实也传达赞成声音；另一方面，跨国大药厂、研发新药联盟则表达反对立场，这牵涉到太大的利润，给他诺贝尔和平奖也免谈。

药厂的反应毫不意外，因为疫苗的研发、生产虽然获利甚丰，但是风险之高，决不是圈外人能理解。新冠疫苗还在混沌阶段，看看40年前的依波拉疫苗研发，疫情的传播、致死数字全球恐慌，全球药厂都卯足全力投入依波拉疫苗研发，希望疫苗开发成功大赚一笔，可是，局面是疫苗研发成功之际疫情无疾而终，药厂纷纷抽腿；疫苗利润再高，但风险更是难以估计。

其实，摊开近百年疫苗研发史，完成二期、甚至三期人体试验的疫苗有多少上线生产？现况是放弃的远比上线生产的疫苗多得多，即便已斥钜资完成3万或更多例的人体试验，但上线后的风险更高；不仅是利润风险，道德争议的无形风险更高。

老美前狂人总统特朗普买断一度传出对新冠病毒有效的瑞德西韦〈Remdesivir〉药物即是例子；这个药原本是针对依波拉，但进度到二期人体试验完成后，依波拉莫名其妙的消声匿迹；不难想像前期人体试验投入多少资金，那是极恐怖的天文数字；病人消失了，药厂当然紧急煞车、收摊。

怎么卖？是另个困难。新冠已量产的疫苗价格即有极大落差，卖给美、日等富裕国家，当然就地喊价，各药厂价格差异极大；但是怕被骂不人道，药厂也订有落后国家的象征性价格，完全不谈成本。设若拜登主张放弃豁免疫苗保护成真，药厂要怎么摊开价格？以贫穷国家象征性价格为准？药厂恐怕只有关门一途。

拜登扔出这个倡议绝对是人道第一，但怎么去兑现？恐怕他也没想过。