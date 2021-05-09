维持台海战略模糊 美陷两难

来源：明报

明报社评

七大工业国（G7）外长会议上周发表“联合公报”，首次提到支持台湾“有意义地”参加世界卫生大会（WHA），并强调“台湾海峡和平稳定的重要性，鼓励和平解决两岸问题”，美国国务卿布林肯更公开呼吁世卫组织总干事谭德塞邀请台湾出席世卫大会；另一方面，美国印太政策协调官坎贝尔（Kurt Campbell）上周指出，美国对台战略清晰化有“显着不利之处”，显示美国仍然维持台海政策的战略模糊。上述两件事，反映美方在“打台湾牌”的同时，希望维持“不统、不独、不战”的台海现状，但美方的作为，以及大陆对台威慑的增强，已愈来愈令美国陷入焦虑与两难。

G7外长挺台参与世卫

美高官拒绝“战略清晰”

据报道，在英国伦敦举行的G7外长会议，主题就是协调对华策略，讨论中国议题耗时一个半小时。会后的“联合公报”有5章87条，其中直接涉及中国的有7条之多，第18条首次写明：“我们支持台湾有意义地参加世界卫生组织的论坛和世界卫生大会。国际社会应该能够从所有伙伴的经验中受益，包括台湾在应对新冠疫情方面的成功贡献。”今年的世卫大会（WHA）将在本月24日召开，由于邀请观察员与会，须经世卫组织194个会员国过半数同意，如无意外，台湾今年仍难与会。

美国“打台湾牌”的力度，近年直线上升，也令大陆战机战舰绕台的威慑举动渐增，《经济学人》早前的封面报道，形容台湾是“地球上最危险的地方”；美军前印太司令部司令戴维森（Phil Davidson）更预言大陆“可能在6年内对台采取军事行动”。美国政学界出现呼声，认为应将台海政策由现时的“战略模糊”（Strategic Ambiguity），改变为“战略清晰”（Strategic Clarity）。

所谓“战略模糊”，就是鼓励两岸以对话方式解决问题，同时售卖武器来增强台湾自我防卫能力，但对两岸一旦兵戎相见的应对手法不明确宣布，即不公开承诺派兵保台；而所谓“战略清晰”，就是明确宣布美国应对台海战争的策略：北京动武，美即派兵护台。

在上周二的一个公开论坛上，坎贝尔明确指出，对台湾的战略清晰有“显着不利之处”（significant downsides），因为美中因台湾而起的任何军事冲突不太可能局限在狭小地域内，将会迅速扩大，“并将以任何人都无法预测的方式，从根本上毁灭（trash）全球经济”。他认为，维护和平与稳定的最佳方式是向中国发出全面信息，将外交和美国的国防创新结合起来。他相信“在台湾问题上维持某种程度的现状符合（中美）两国的最佳利益”。这显示，拜登政府短期内不会改变对台海的战略模糊。

对任何美国政府而言，台湾都是一张能够牵制中国崛起的王牌，在中美战略竞争和博弈剧烈的背景下，这张牌不会不用；惟若台海发生战事，美国将面临困难的战略选择。毕竟台湾离大陆近离美国远，中国“反介入/区域封锁”战力的提升，令美军的保台行动代价极高。

打台湾牌增紧张气氛

维持现状将愈来愈难

台海战事除了实力的比并，还是意志的较量。北京反复强调，台湾问题是中美关系的核心，这方面中国的战略是清晰的。一旦美方背弃当年建交时对台湾的“断交、撤军、废约”承诺，中方无可退让，不惜对美断交，对台动武，加快统一步伐。美国智库外交关系理事会（CFR）月前在报告中也认为，美国明确保台，可能引发美中全面战争，从而令战火燃烧至美国本土。所以，美方在处置台湾问题时会有一条底线，就是保持某种平衡，不越过中方红线。

对美国政府来讲，理想的状态就是继续维持“一中一台”，利用台湾遏制中国的崛起，但台海又不发生战事。不过，这条钢线不易踩。近年来，美台“非官方关系”日趋官式，已经掏空了“一中”政策，军事合作走向公开，美军机舰频频穿越台海。这一切，被台独势力利用来加快推动台独步伐，又刺激大陆进一步加大对台军事威慑。正如《纽约时报》日前刊登的一篇专栏文章所言，美台愈是希望关闭统一大门，北京就愈有可能以武力统一。

过去30多年，每当台美关系获得提升，台湾海峡都波涛汹涌，而雨过天青则有赖中美的良好沟通。正如坎贝尔所言，美中两军真正的短中期冲突风险来自“事故和疏忽”，重要的是建立互信，并确保危机时刻的沟通。他预计，未来数月美中在朝鲜和其他问题上将有“实质的外交接触”，就像目前在气候变化和伊朗问题上的那样。中美高层有更多接触，意味中美之间的对话与合作有机会深入和扩大。美国暂时对台海维持战略模糊路线，既留下回旋空间，也留下了解决问题的时间。但如果继续掏空“一中”政策，华府会发现，台海现状将愈来愈难维持。