塞舌尔接种率冠全球病例却急增 疫苗效用惹关注

来源：明报

印度洋岛国塞舌尔是全球新型冠状病毒疫苗接种率最高的国家，确诊个案却自上月底起急增，按人口比例计上周新症数目更是全球最高，当局随即恢复防疫限制，亦令疫苗效用受到关注。塞舌尔有六成人口已接种两剂新冠疫苗，而确诊者有近三分之一已完成两剂接种。当地所用疫苗有六成是中国国药疫苗，其余是牛津-阿斯利康疫苗（下称牛津疫苗）。专家仍在探讨疫情反弹的潜在因素，除了疫苗效用外，也包括重启旅游和变种病毒等。

塞舌尔人口约9.8万，1月收到阿联酋捐赠的国药疫苗后即展开接种计划，后来加入印度生产的牛津疫苗，目前近七成人口已接种至少一剂疫苗，六成人接种完两剂，但确诊个案却在最近数周急升。当地卫生部上周二（4日）称，过去3天共新增497宗病例，累计6373人确诊。按数据网站Our World in Data统计，截至上周二，塞舌尔每百万人的单日新增个案7天移动平均数为1480，是全球最高，远高第二、三名的马尔代夫（883）和印度（276）。当局上周收紧防疫限制，包括所有学校停课、维持夜间宵禁，并要求商店、酒吧和赌场提早关门等。

七成人接种至少一剂 六成人打齐

美国智库外交关系协会全球卫生高级研究员黄严忠称，对考虑部分疫苗的效用和达到群体免疫所需的接种程度而言，塞舌尔是重要参考案例，又提到在以色列和英国等其他接种率高的国家，每日新增个案均已明显下降。塞舌尔旅游局总裁弗朗西斯（Sherin Francis）强调，国内仍有部分人未接种疫苗，又称疫苗预防重症和死亡非常有效，但承认预防感染相对较弱。政府数据显示，截至上周有1068宗未痊癒个案，较4月底的612宗大幅上升，近65%患者未接种或仅接种一剂疫苗，余下的则已接种两剂。

有舆论质疑塞舌尔的个案急升，是否反映其使用的疫苗效用较低。世卫上周五估计，国药疫苗在综合所有年龄层的有效率为79%（见另稿）。阿联酋3月以免疫反应低为由，要求部分接种国药疫苗的人再接种第三剂，但强调只涉及极少数人。牛津疫苗在美国进行的临牀试验显示有效率为79%，比BioNTech-辉瑞疫苗和莫德纳疫苗的95%为低。

专家估计不足49%人有疫苗免疫力

美国智库兰德公司流行病学家黄志环（Jennifer Huang Bouey）称，考虑到塞舌尔所用疫苗和接种进度，估计不足49%人具有疫苗产生的免疫力，又指即使疫苗有效预防死亡，但医学界趋向认同无法单靠疫苗阻止疫情爆发，检疫、戴口罩和避免人群聚集应纳入公共卫生策略。

重启旅游或是加剧塞舌尔疫情的另一因素，但目前未能确认两者关系。塞舌尔经济有四分之一依赖旅游业，当地3月25日起开放游客入境，入境者只须提供检测阴性证明，毋须检疫。

变种病毒同惹关注，该国未有4月确诊个案的基因测序数据，但2月曾发现南非变种病毒个案。早前有研究显示，牛津疫苗或对这种病毒效用较低，国药疫苗对各种变种病毒的效用数据亦非常有限。智利是南美接种率最高的国家，过半人口接种至少一剂中国科兴疫苗，但随着巴西发现的变种病毒蔓延，仍难敌第二波疫情爆发，其确诊者占人口比例长期高于重灾区巴西。