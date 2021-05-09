台湾人为何对战争无感

来源：中时电子报

作者：衣冠城

近来许多美国官员或智库学者预估大陆将在六年内出兵台湾的可能性极高。甚至有人认为明年北京冬季奥运至中共二十大之间，解放军就会攻台。最近一期《经济学人》杂志封面故事更是将台海视为当今“地球上最危险地区”。作为世界菁英极为重视的新闻刊物，《经济学人》的报道自然引起世界各国的关注。但是反观台湾股市照涨，歌舞升平，完全不像是所谓的世界危险热区。

虽然内部一片平静，处之泰然，总统蔡英文还是发文回应，除了谴责中国大陆的军事扩张，对台海及邻近地区的威胁之外。她也喊话民众，保证政府绝对有能力来管控各种可能风险，为台湾建立安全的屏障。这篇回应其实是说给外民众听的用意居多，民众没有因为这篇回应更焦虑也没有更放心，而是无感。

相较于国际对台海局势的担忧，台湾人民对战争无感的强烈反差，形成一种有趣的现象，值得玩味。台湾人民对战争无感的原因很复杂，根据民意调查显示有高达6成民众认为当大陆武力攻台时，美国会出兵协防台湾。也就是认为在美国的保护下，解放军不敢轻举妄动，不会出兵，战争的可能性极低。这样的想法牵涉到两种认知：第一，台湾对美国很重要，重要到美国必然会为台湾出兵；第二，美国的军力足以吓阻解放军的军事行动。这两种认知在台湾许多媒体不断的灌输下，被许许多人接受。

先不论这两种认知与现实的差距有多少，这其中存在一些误区。首先，这预设了地缘政治中的国家利益是固定且永恒不变的。事实上，一国的国家利益常常会随着国际环境、内部政局、现实利益、国家实力等等因素做出调整，并非一成不变。从过去美国为了“联中制苏”放弃中华民国，到最近战略收缩下出现的“弃台论”主张，都可以见到国家利益的计算与顺序上的变动。第二，关于美国的军事优势，姑且不论区域性军事平衡的动态变化，也忽视大国博弈整体盘算下的各种交易可能，例如在一些弃台言论中出现拿台湾交换中国大陆对美国的债权，虽然看似荒谬，但是说明大国的交易筹码不会只限于军事对抗。

把台湾的战争与和平交给外人，危险的不是对于大国博弈的无知，更重要的是表现对于自我命运缺乏承担的勇气与责任感。民调也显示，4成9民众基本上对台军有效防卫台湾的能力有信心，4成5没信心。有信心的人只略多于没信心的人。表示民众对台军在大陆武力攻台时是否能有效防卫台湾一事，基本上看法有所分歧，信心水准亟待提升。对军队信心不高却又不愿意从军或避战，出现矛盾或无所作为的现象。

根据杜克大学的民调显示，一旦两岸发生战争，只有约2成3的民众表示愿意抵抗。但有趣的是多数台湾民众表示个人不会抵抗，但却认为别人会抵抗的高达6成。再一次证明台湾人对自己的命运是缺乏责任感的，好像只要表态爱台湾，把两岸和平的主张打为舔共投降主义，就完成所有的责任，剩下的是美民众或军人的事。

心理学上有一种“道德谬误”，就是指只要对某种政治正确或道德正确表态，就自认自己是正确的。可是实验结果发现，这些自认站在道德制高点的人却是最会犯道德错误的人。后现代的政治中言说取代行动，所有的行动在表态那一刻就全部结束。反核如此，台独如此，爱台湾也是如此。台湾人的安全感不是来自于对现实正确的观照，也不是追求和平的避战，更不是来自强大精实的国防，而是我说我爱台湾，剩下的就听天由命了的一种“豁达”。

（作者为大学退休教授）

