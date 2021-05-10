台湾牌 美中WHA首较劲

来源：联合新闻网

作者：张光球

美中是否一战，只有天晓得，但可以确定的是，双方会先在国际场合交锋，而本月底举行的世界卫生大会（ＷＨＡ），即是美中首回合的国际较劲。

拜登虽仍走特朗普反中路线，但手法细腻，例如美国气候大使柯瑞访问大陆的同时，派前联邦参议员陶德等人访台，并持续军售台湾，其目的在于两岸平衡外交之外，亦传达给北京美国协助台湾防卫的讯息。此外，拜登政府至今的动作也显示出“台湾不独立，中国不动武”，仍是符合美国最大利益的两岸政策。就连向来对中强硬态度，素有“亚洲沙皇”称号，现任白宫印太事务协调官坎贝尔都赞成美国保持模糊的两岸政策，即可知道拜登的态度。

话虽如此，拜登将重返国际社会列为首要的外交任务，重拾多边主义，积极整顿国际盟邦原有的队形，期恢复以美国为首的国际秩序，当然成败责任落在国务卿布林肯的肩上。所以目前台湾在国际上的空间，是最能挑战北京的能耐及底线，这也是七大工业国集团外长会议公报上，表明支持台湾参与世卫大会的原因。随后，布林肯在国务院新闻声明中，以“恢复台湾在世界卫生大会的适当地位”为名，直指中国不要阻扰，让台湾能再以观察员参加大会，提供对抗新冠疫情的宝贵经验，好尽早结束大流行的疫情。

值得注意的是，七大外长公报有关台湾的论述，是归在中国部分，而且是在末了的章节，他们鼓励两岸要用和平的方式解决歧见；布林肯的声明中，一再强调台湾在国际卫生安全上的重要性，却避用独立国家或政治实体称呼台湾。因此，以美国为首的国家，对两岸的问题仍采取模糊态度，避免触及主权归属的争议，日前法国参议院无异议通过“台湾参与国际组织工作”决议案，即是佐证之一。简言之，欧美知道北京对台湾问题的底线，不愿为台湾独立与中国兵戎相见，否则目前国际反中气氛正浓，大可在不与中国断交的前提下，先与台湾建交，以测试北京的反应。

今年世卫大会是拜登政府和北京首次在大型国际会议上，为台湾问题较劲的场合，双方都有输不得的压力。假设台湾在美国全力动员下，仍无法参加今年的大会，除了表示美国输了美中第一回合的竞争，未来势必须再加大力度，集结国际盟友以压中，否则无法夺回昔日的领导地位；同时，中国在目前的国际环境下，必定纠集第三世界国家在世卫大会中全力封杀台湾的与会，否则北京的国际影响力就有待商榷，亦无法向国内交代。

拳击赛前的过磅，拳手都会相互叫阵，以壮声势。美中之前阿拉斯加会谈，紧接的气候峰会，及安理会安全会议，都只是过磅程序，本月台湾能否参与世卫大会才是首回合，其结果皆代表美中势力的消长，但无论如何，台湾都必须有一套应变的剧本，否则台湾如何能继续立足于国际。

作者是致理科技大学副教授

