耶伦有的放矢 给过热股市泼冷水

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国财长耶伦近日警告，在必要时美国需要加息，以免经济过热，言论一度引发美股大跌，及后耶伦澄清并无加息预测或建议，目前通胀不是问题。耶伦曾任联储局主席四年，擅长出口术，以调控市场预期，美国现时通胀威胁虽不大，但股市过热问题却是隐忧，况且未来经济复苏步伐，在新总统拜登催谷下有望加快，耶伦的警示无疑想泼泼冷水，降低市场亢奋情绪。

外界猜测耶伦加息之说，是否讲错了话，但她曾任联储局主席四年，对市场反应有敏锐触觉，在任内又擅长出口术调控市场预期，深悉评议通胀及加息会令外界有何反应，因此她的加息预警，应非无的放矢。

资金泛滥 市场极度亢奋

美国三月通胀率为百分之二点六，市场预计本周将公布的四月通胀率，更会升至百分之三点六的十年高位，至于美国联储局最关心的核心个人消费支出 (PCE)首季达百分之二点三，亦高于其目标的百分之二。不过由于去年初美国通胀受到疫情严重打击，现时的大反弹并不代表通胀威胁真的很大。然而，耶伦担心的不是眼前通胀，而是未来经济快步增长时的通胀威胁。

总统拜登上场三个多月的措施料会加快复苏，在他大力推动下，国民接种疫苗由一月初的只有二千万剂，急升至现时逾二亿五千万剂，美国本月起将大幅放宽防疫限制，经济可望快速复常。此外，拜登上任后已推出三大刺激经济计划，豪掷六万亿美元，其中一万九千亿救助疫情下生计陷困国民，二万三千亿大搞基建，一万八千亿援助基层家庭。

拜登的六万亿大计，预计约二万亿可于今年投入经济，相等于国内生产总值百分之九，刺激经济力度甚猛，还可能令国民憧憬经济强劲复苏而大增消费，未来通胀上升动力可能大于外界预期。联储局目前虽对通胀忧虑不高，就算收紧银根亦会先减买债计划，早前暗示加息可能是二○二三年之事，身为财长的耶伦却要提防这未来威胁，她示警若最终证实正确，就是先知先觉，即使说得不对，亦只是居安思危，外界难以质疑。

相比通胀威胁，耶伦可能更关注股市亢奋，她的加息警告就给股市当头淋了一盘冷水。正如新债王冈拉克所说，各种指标都显示美股估值过高。以标普五百指数为例，其周期性调整市盈率为三十七点八，过去指数只四次超越三十，包括一九二九年大萧条和二○○○年科网泡沫爆破前夕，以及去年三月标指暴挫三成之前。

除此，储局过去一年放水三万六千亿美元，相当于金融海啸后六年的总和，令股市资金极度泛滥，亦令美股借钱炒卖情况十分严重。由去年十一月至今年四月，股票基金吸资五千五百六十亿美元，超越过去十二年总和的四千五百二十亿，而且借钱炒股增幅惊人，直至三月底美股融资余额达八千二百二十六亿的历史新高，较去年同期大升百分之七十二。

未雨绸缪降温 免泡沫爆

美股现时极度亢奋，对好消息充分反映，如不断憧憬拜登六万亿刺激经济大计，对坏消息则加以漠视，如拜登建议调高企业利得税、富人资产增值税，都无阻股市升势。自去年十一月美国大选至今，标普五百指数在半年间上升百分之二十八，可说是拜登当选带来的红利，然而股市不可能无止境上升，股市升得愈高，日后跌幅将愈大，拜登红利很易变成泡沫爆破，将重挫美国经济及其声望。

耶伦未雨绸缪，对美股泼冷水，希望拖慢升势，此如逆水行舟，效用有限，然而若美国经济因拜登刺激加速、美股亢奋加剧，储局虽未致要加息，但减买债收水将提上日程，成为下半年全球金融市场最大变数。届时美国资金收紧，炒卖资金会流出美股转到新兴市场，抑或由新兴市场抽回资金以撑美股，将增添港股的不明朗因素。