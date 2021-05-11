吕秀莲“一个中华”两岸和平牌

《旺报》社评

前副总统吕秀莲发表新书，主张台湾应超越统独，并呼吁大陆将“一个中国”改为“一个中华”，共同创造两岸讨论“统合”的契机。吕副总统卸任后，始终对探求台湾永续发展的模式抱有很高热情，从前几年的“和平中立国”到最近的“一个中华与两岸统合”，见证她在两岸主张上的务实。

认定台湾“武独” 北京放弃“和统”

吕副总统的孤鸟性格造就她超然脱俗的理念派格局，她的主张可能过于理想化，追随者寥寥无几，但这种精神值得敬重。尤其在“亲美抗中”的激进思潮弥漫，绿营“鸽派”不敢发声，蓝营两岸路线茫然失措、拿香跟拜的当下，吕副总统提出的两岸主张浓缩为两个字就是“和合”，正是台湾最欠缺的理性声音。

长久以来，无论在台湾还是大陆，讨论两岸关系言必称统、独、和、战四个字，交叉排列组合后，产生和统、和独、武统、武独四种主张。和统原先是两岸最大公约数，1990年代国民党政府曾对两岸和统有过热烈讨论，并提出《国统纲领》，但北京为和统加注“一国两制”，非台湾主流民意所愿接受，台湾政治生态逐渐改变。随着统派凋零、两岸硬实力差距扩大，和统话语权渐渐被北京独揽，造成今日台湾谁支持或讨论和统，谁就会被冠以“中共代理人”大帽子的宿命，实为荒谬。

和独是民进党和台独理论家的上策，因为台湾绝无机会如同美国一样，打一场战争后就成功独立。蔡英文政府乃采取固守现状、以拖待变，善用国际反中情势增强“不对称实力”，扩大并延续和独空间的策略。这里面就涉及到一个核心命题，去除那些高喊台独却只想赚钞票、捞选票的政客，希望和独的人内心想的是“中国崩溃论”，但中国至今并未崩溃。随着大陆走向富强，更多台湾人会认清中国不会崩溃的事实，这也是为什么北京能够保持战略定力，认定“统一水到渠成”的理由。

不过，随着国际情势改变，和独开始逼出武统。北京视台湾问题为国共内战遗留，武统自有理论正当性的支撑。自邓小平决定改革开放，向西方世界打开大门，江泽民、胡锦涛到今天的习近平，延续“战略机遇期”的时代定位，使和统相对于武统更具有优先性。北京又透过2005年以来国共互动、两岸互动的经验，创设“和平发展”概念，放置于和统之前，中共十九大后又提出“融合发展”概念，将“和平发展”与“和平统一”之间更进一步连结。

台湾更需要“和合”的声音

然而，近五年国际情势丕变，欧美国家强化对中国意识形态的对抗。40年前北京决定将对台路线从武统调整为和统，是顺应冷战落幕后的大趋势，当西方重新将大陆视为头号意识形态的威胁，武统思潮在大陆死灰复燃就变得顺理成章。另一方面，当蔡政府提出和独定位的“中华民国台湾”论述，国民党又不愿在两岸政治议题上多走一步，“永远维持现状”就被大陆赋予了和独的想像，出现了对和统无望的焦虑，这是武统论再度高涨的主要原因。

武独言论是反中民粹下的任性行为，明眼人都看得出，民进党政府不会宣布台独，台军效忠“中华民国”更不会为台独而战。但随着国际情势出现变化，北京危机感随之浮现，一旦认定蔡政府与美国的军事合作是为“以武谋独”做准备，美国支持台湾是为分裂中国的主权，放弃和统就不是不可能。台湾喊武独固然是假，大陆为武统已经准备了70年，可不是玩笑话！

在中美、两岸互信不足且误判升级的背景下，台湾就更需要“和合”的声音。和平是两岸、蓝绿、中美之间最大公约数，谁都不会反对，但没有条件的和平犹如空中楼阁，这就要有“和”也要有“合”。对两岸关系而言，“合”既可以是合作，也可以是融合、整合、统合。独的对立面是统，分的对立面是合，既然两岸的历史渊源、文化纽带、经贸往来分不开，那么唯有“合”方可为两岸关系找到新方向。

蔡总统10年前曾提出两岸“和而不同、和而求同”论述，本应是寻求两岸关系永续发展的理论指导，“求同”的关键在于能否超越政治分歧、务实展开合作。正如吕副总统提出“一个中华”与“两岸统合”，以两岸人民同属中华民族为基础，以两岸永续和平合作为路径，让台海彻底走出战争阴霾，成为和平的典范。