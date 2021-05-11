政府要赢取人民支持 最重要是解决问题

香港01“01观点”

美国《华盛顿邮报》近日一篇题为“新冠动摇中国民众对政府的信任了吗？”的报道，引述加拿大约克大学的民调研究，指98%的受访中国民众信任中央政府，信任省、市、县各级政府的人分别也多于九成。有些人人对这类数据不屑一顾，认为其要么是造假，要么反映中国人被受到专制统治。但如果虚心反思近年民主国家与中国的国家治理，尤其是应对新冠（冠病）疫情的方法，我们不得不重新反思我们心中对于什么是“民主”的定义。

这已经不是第一次有西方学术机构对中国民众信任政府作出研究，上年中哈佛大学就发布了长期研究报告《理解中国共产党韧性：中国民意长期调查》，指出从2003至2016年间中国民众对各级政府的信任度不断提升，其中对中央政府感满意的比例由2016年的86.1%增加至93.1%，对城镇政府的满意比例也从43.6%提高至70.2%。

这些调查值得思考的是，民众满意政府表现的根源并非是因为政治学所说的程序认受性，也即政府要由民选而产生的政治伦理，而是基于经济民生社会水平的提高、整肃政府官员腐败、偏私、无知等可视可见的具体指标。而这次《华盛顿邮报》所引用加拿大约克大学学者吴志明（Cary Wu）的民调，乃在新冠疫情武汉解封以后进行，不单反映了多达九成民众信任政府，更有49%受访者表示疫情后对中央政府更加信任。这表明成功控制疫情这个世纪挑战，有效巩固执政者在民众心中的地位。

绩效的认受性相当重要

凡此种种说明不论有否西方定义下的民主选举，只要政府能有效提高人民生活水平、改善经济、解决危机，民众也可以对政府极为满意及信任，正如吴志明所指出，执政者的“合法性”进一步巩固。

有一部分对中国带有偏见的人始终可能会认为，这些调查数据要么是假的，要么就是反映中国民众被洗脑或是被“威权政府”所压迫。诚然，每个民意调查都有一定的局限，中国民众也可能比较不习惯对中央政府表达不满，但当中反映的道理并不因此有太大改变。民众对于经济改善满意、信任政府处理疫情的手法，这些都很难曲解成为民众被政府所洗脑或是压迫所致。尤其是近年内地已非自我封闭，民众无论是出国工作、旅行的机会都多了，想像当下的中国人都是被洗脑实在是不切实际。而更且新冠疫情爆发之后，西方国家应对疫情的不力，也令不少中国人仰视西方“进步文明”的幻想也打破了。中国民众对中央政府更为信任并非盲目，而是基于客观比较各国政府治理能力的结果。

民主选举应是为了善治

倒个方向去看，西方国家民众普遍对政府不信任，反映了民主选举虽然给予更换政党的机会，但却未必令民众对政府信任或满意。甚至也许应该说，西方民主选举虽然可以不断更换执政者，但如果国家治理不得改善，社会问题无法解决，甚至碰着新冠这样的危机又乱作一团，不管如何替换政府，民众也不可能满意或是信任。政府到底是否得到人民的信任和满意，最终不在于它是怎么产生的，而是它到底能否急人民所急，这也许才是民主的真正含义。

民主选举作为政府产生的方法，我们不是要全盘否定，但也不能因此陷入迷信。更重要的是，民众所希望得到的是一个善于治理、能够解决他们问题的政府。因此选举不是最终目的，而是一个求得这样政府的手段。中国大陆并不通过选举达到了善治，是对西方民主制度的一个提醒。香港追求民主，但在追求民主选举的形式主义之外，不妨思考一下内地政府满意度的意义。香港人需要一个真正能解决社会不公义，为大部分香港创造更美好生活的政府。

