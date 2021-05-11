马英九为何提“原汁原味的九二共识”？

作者：陈一新

前总统马英九出席5月8日主办“两岸重开机疫后新契机”研讨会，在致词与询答时都提到“原汁原味的九二共识”，可以发现他不仅认为该项共识在他八年任内为两岸奠定了“合作双赢，合作发展”的基础，而且深信疫情告一段落后，两岸要重开机，还是得靠这个“原汁原味的九二共识”。

综合马英九的谈话，他无疑是想传达不同的讯息给不同的对象。首先，他当然想要蔡英文政府了解，像陆委会主委邱太三这种专打迷糊仗的官员就不要继续在台上鬼话连篇、丢人现眼了。

邱太三一上台就抛出“创造性模糊”这个名词来忽悠两岸人民，却不说明内容，被两岸学政界人士点名，完全是不识之无、不学有“术”（骗术；话术），最近连他自己都打退堂鼓，不太敢提“创造性模糊”，以免贻笑大方。

马英九呼吁台湾应透过“九二共识”让两岸重开机之后，陆委会又旧调重弹，认为“历史已经翻页”，就不必再提“九二共识”了。

邱太三此时俨然以历史学者与算命师自居，不仅可以月旦政治人物，还可针对“九二共识”做出历史评价。

殊不知，“九二共识”固然不是中国大陆说了算，但也不是陆委会说否定就否定。

由于陆委会在民进党执政期间一直拒绝“九二共识”，因此邱太三提出“莫名其妙”的“创造性模糊”固然是笑话一桩，而武断表示“历史已翻过一页”更是妄作解人。

陆委会既然早已丧失公信力，马英九当然不会在陆委会与邱太三身上浪费时间。由此观之，马英九想要说服的对象自然是蔡英文总统。蔡是现任总统，又是民进党主席， 如能公开声明接受“九二共识”，自能风行草偃。

马也知道要蔡改口接受“九二共识”有一定难度，但认为只要宣布接受“中华民国”宪法、承认自己是炎黄子孙与永远放弃台独，北京也不无可能愿意复谈。

问题是，蔡英文三番两次向大陆伸出橄榄枝，似乎有善意却无诚意，即使有些许善意，也因歇斯底里暴冲的凤梨事件而荡然无存。

其次，马英九这次抛出“原汁原味的九二共识”的真正对象应该就是现在的国民党与支持者。

对提出“九二共识2.0版”或担心败选而将“九二共识”锁进冷冻柜的国民党，马英九显然​​不好说什么，但又对“恶紫之夺朱也”以假乱真不以为然， 所以才提出正宗的“原汁原味的九二共识”号召国民党与泛蓝支持者从此一共识出发，重返执政。

第三，马英九的第三个诉求对象就是中国大陆。他批评大陆机舰绕台，不仅无助两岸改善关系，也引起台湾人民反感。他建议，两岸应多做一些有助于两岸人民增进了解的事，也建议国民党在两岸进入解冻期之前多扮演桥梁的角色，而不是等待快要胜选之前才提出新的两岸论述。

最后，马英九提出“原汁原味的九二共识”的诉求对象应该是美、日两国。他说，美、日两国最近的谈话都支持台湾，但台湾民众也应了解，美、日两国的基本立场就是“避战而不参战”，他们希两岸能够复谈，朝发展危机管控机制的方向迈进。

马英九知道拜登与与菅义伟政府都鼓励蔡英文政府与中国大陆改善关系，但若美、日两国未能掌握正确的方法，也没有施加足够的压力，时间将很快流逝，一事无成。